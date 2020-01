Dresden

Am Wochenende hat ein Unbekannter eine 21-Jährige am Rubensweg in Zschertnitz sexuell belästigt. Die Frau stand an der Haustür und wollte diese gerade aufschließen, als sie der Täter von hinten umgriff und im Intimbereich berührte. Die 21-Jährige schrie laut, woraufhin der Unbekannte von ihr abließ und die Flucht ergriff. Die Polizei ermittelt nun wegen des sexuellen Übergriffs.

Von DNN