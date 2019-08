Dresden

In Dresden-Friedrichstadt ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Raub gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde dabei ein 20-Jähriger leicht verletzt und bestohlen.

Der Mann wartete demnach gegen 3.15 Uhr an einer Haltestelle an der Friedrichstraße auf einen Bus, als ihn plötzlich eine Gruppe anging. Eine Person schlug das Opfer nieder und stahl im die Sporttasche samt persönlicher Gegenstände und dem Portemonnaie mit rund 40 Euro Bargeld darin.

Der 20-Jährige fuhr nach Polizeiangaben zunächst zu einem Freund, dann nach Hause und zeigte den Fall erst nach Stunden an.

Von RND/iro