Dresden

Zwei Räuber haben am Donnerstagabend einen 20-jährigen Mann in der Nähe des Bahnhofs Mitte angegriffen. Laut Polizeiangaben sprachen die zwei Täter den jungen Guineer am Bahnhof an und lockten ihn anschließend unter eine Brücke.

Dort bedrohten sie den Mann mit einem Messer, schlugen ihn und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend stahlen sie ihm sein Handy und seine Geldbörse mit rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubs.

Von lc