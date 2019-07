Polizeiticker Zeugenaufruf - 19-jähriger Mercedes-Fahrer prallt mit Multivan zusammen – Elfjährige wird verletzt Beim Abbiegen ist ein Mercedes-Fahrer mit einer VW-Fahrerin auf der Kreuzung Löbtauer Straße/Hirschfelder Straße zusammengeprallt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Freitag sind ein Mercedes und ein VW kollidiert. Wer den Autounfall in der Friedrichstadt beobachtet hat, wendet sich an die Polizei Dresden. Quelle: dpa-Zentralbild