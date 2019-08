Dresden

Ein 19-Jähriger am Steuer eines gestohlenen VW Amrok hat in der Nacht zum Dienstag in Dresden-Pieschen mehrere Unfälle gebaut.

Der junge Mann und sein gleichaltriger Beifahrer fuhren kurz nach Mitternacht über den Fußweg an der Ecke Leipziger und Robert-Matzke-Straße und prallten dort gegen eine Mauer. Anschließend rammte der Wagen noch mehrere Tische, Stühle und den Sonnenschirm einer Eckkneipe.

Dann ging die Fahrt mit kaputten Rädern weiter in Richtung der Straße Altpieschen. Erst dort stoppte die Polizei den erheblich beschädigten Wagen. Fahrer und Beifahrer kamen ins Krankenhaus bzw. in Gewahrsam.

Von fkä