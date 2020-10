Dresden

Eine 19-Jährige ist vergangenen Freitagmorgen in Dresden-Seidnitz angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Auf dem Verbindungsweg zwischen Altenberger und Dittersdorfer Straße hatte sie der Täter angesprochen. Er packte das Opfer an den Schultern und versuchte sie in Richtung Gebüsch zu ziehen. Die Frau wehrte sich. Der Unbekannte ließ von ihr ab, als Fußgänger vorbeikamen. Er ergriff die Flucht.

Laut Beschreibung ist der Täter männlich, ungefähr 1,80 Meter groß und sportlich. Er ist schätzungsweise 35 Jahre alt. Seine Haare sind dunkelblond. Der Täter spricht sächsischen Dialekt. Er trug weiß-blaue Schuhe, blaue Jeans und eine schwarze Regenjacke. Außerdem hatt er ein schwarzes Tuch um den Hals gewickelt und trug ein dunkles Basecap. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der Nummer 0351/4832233 entgegen.

Von SL