Dresden

Eine 19-jährige Radfahrerin ist am Freitagabend auf der Winterbergstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die junge Frau gegen 17.15 Uhr von einem Nissan Note erfasst, an dessen Steuer ein 78 Jahre alter Mann saß. Die Radfahrerin war auf Höhe der Dobritzer Straße vom Radstreifen aus nach links auf eine Verkehrsinsel abgebogen und hatte dafür die Fahrbahn gequert. Der Schaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 4500 Euro.

Von ttr