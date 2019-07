Dresden

Am Montag gegen 23 Uhr hat ein junger Mann an der Schäferstraße das Mobiltelefon eines Seniors geraubt. Der 18-Jährige aus Libyen hatte offenbar die Unaufmerksamkeit des 63-Jährigen ausgenutzt und das Handy aus dessen Umhängetasche gegriffen, teilte die Polizei mit. Der Bestohlene merkte das und forderte sein Telefon zurück. Daraufhin bedrohte ihn der Teenager mit Pfefferspray. Ein vorbeikommender Radfahrer half dem Senior, sein Mobiltelefon wiederzuerlangen. Der Räuber flüchtete, die beiden Männer blieben unverletzt. Polizeibeamte stellten den 18-Jährigen am Bahnhof Mitte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Von ttr