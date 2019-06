Dresden

Eine junge Frau ist in der Nacht zum Sonntag im Alaunpark in der Neustadt ausgeraubt worden. Die 18-Jährige hielt sich laut Polizei gegen 2.30 Uhr mit einer Freundin in der Grünanlage auf und telefonierte. Ein Unbekannter näherte sich und versuchte, das Telefon zu rauben.

Die Frau hielt ihr Handy fest und wurde schließlich vom Täter zu Boden gedrückt. Nachdem der Mann das Telefon an sich gerissen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt. Laut Beschreibung soll der Täter südländisch ausgesehen haben.

Von fkä