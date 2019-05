Dresden

Die Dresdner Polizei fahndet per Phantombild nach einem Unbekannten, der Ende März eine 16-Jährige auf der Jägerstraße in der Radeberger Vorstadt sexuell belästigt haben soll. Der Mann sprach das Mädchen laut Fahndungsaufruf am 27. März – einem Mittwoch – gegen 19.10 Uhr an.

Es entwickelte sich ein Gespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte die 16-Jährige festhielt. Als sie versuchte, sich zu lösen, schlug der Mann zu. Dann drückte er sein Opfer gegen eine Mauer und berührte sie gegen ihren Willen. Das Mädchen wehrte sich, konnte sich letztlich befreien und flüchtete, durch den Schlag verletzt.

Sie beschrieb den Unbekannten als etwa 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und muskulös gebaut. Er hatte dunkelbraune kurze Haare und Bartstoppeln. Zur Tatzeit trug er eine helle Jeans und eine schwarze Lederjacke mit Fellbesatz. Seine linke Hand schmückten zwei silberfarbene Ringe.

Die Polizei hat ein Phantombild veröffentlicht und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä