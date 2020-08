16-Jährige in Dresden sexuell belästigt

Dresden

Eine 16-Jährige ist am Sonntagnachmittag in Dresden von einem Mann verfolgt und mehrfach belästigt worden. Der 24-Jährige hatte die Jugendliche bereits an der Haltstelle Wiener Platz gegen ihren Willen berührt. Er folgte ihr in eine Straßenbahn und nach dem Ausstieg am Bahnhof Mitte weiter in einen Bus.

Beide stiegen letztlich in Cossebaude aus. Dort berührte der später Festgenommene die 16-Jährige erneut unsittlich. Ein Zeuge schritt ein, der Mann ließ von seinem Opfer ab. Die Polizei konnte den Syrer wenig später in der Nähe stellen. Er muss sich nun wegen sexueller Übergriffe verantworten.

Von fkä