Dresden

Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall am Felix-Dahn-Weg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche in Richtung Gottfried-Keller-Platz unterwegs, als ihm auf Höhe einer Baustelle eine Zehnjährige mit ihrem Rad entgegenkam. Er versuchte auszuweichen und stürzte in eine Baugrube.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegengenommen.

Von DNN