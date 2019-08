Dresden

Die Polizei in Dresden sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem am Donnerstagmorgen am Pirnaischen Platz ein Schaden von rund 15 000 Euro entstanden ist. Nach Angaben der Beamten war ein 52-jähriger Ford-Fahrer auf der Grunaer Straße in Richtung Wilsdruffer Straße unterwegs und stieß auf dem Pirnaischen Platz mit einem VW Transporter zusammen, der auf der St. Petersburger-Straße in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Der 47-jährige Transporter-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Wer Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0351/483 22 33 bei der Polizei zu melden.

Von DNN