Dresden

Die Polizei sucht aktuell nach der 14-jährigen Leonie V., die sich das letzte Mal am 14. Mai in ihrer Unterkunft an der Teplitzer Straße aufgehalten hat. Sie ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt.

Das Mädchen konnte von der Polizei bislang nicht gefunden werden. Alle bekannten Aufenthaltsort wurden ohne Ergebnis geprüft.

Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich die Jugendliche bis zum 28. Juni des Öfteren bei einer Freundin auf der Reisstraße auf. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Polizei spekuliert, ob Leonie mit dieser Freundin unterwegs sein könnte und sucht nach Zeugen.

Die Vermisste ist 1,57 Meter groß, von schlanker Statur und hat dunkelblonde lange Haare. Bekleidet war sie im Mai mit einem grau/schwarzen Pullover, einer Jeanshose und weißen Schuhen.

Wer Leonie gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wendet sich unter der Telefonnummer 0351-483 22 33 an die Polizei Dresden.

Von lp