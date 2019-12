Dresden

Die Polizei ist immer noch auf der Suche nach der 14 Jahre alten Sarah D. aus Leuben.Sie kehrte am 12. Oktober nicht in ihre Wohngruppe an der Breitscheidstraße zurück, nachdem sie zu einem unbekannten Ziel von dort aufgebrochen war.

Alle bekannten Aufenthaltsorte wurden geprüft. Die Jugendliche konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Sarah ist ca. 165 cm groß und schlank. Sie hat lange braune Haare. Zur Bekleidung oder mitgeführten Sachen ist nichts bekannt.

Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von ps