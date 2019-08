Dresden

Die Dresdner Polizei fahndet nach einem unbekannten Duo, das bereits am 26. Juni einen Jungen auf der Boxberger Straße überfallen hat. Die beiden Männer hatten den 14-Jährigen in ein Gebüsch gezerrt und mit einem Messer bedroht. Anschließend entrissen sie ihm seinen Rucksack mit Sportkleidung im Wert von etwa 60 Euro. Ein dritter Tatverdächtiger blieb nach Angaben der Beamten in einiger Entfernung zurück und sicherte den Tatort.

Die beiden Täter sind etwa 18 bis 23 Jahre alt. Einer ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und von athletischer Statur. Er hatte kurze dunkle Haare. Der zweite ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und eher schlank. Er hatte braune lockige Haare. Beide Männer sprachen gebrochen Deutsch mit vermutlich arabischem Akzent.

Wer Angaben zu den Männern machen kann oder ihren Aufenthaltsort kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von DNN