Dresden

Am Freitagnachmittag ist ein Jugendlicher von drei Unbekannten überfallen worden. Die Täter hielten dem 14-Jährigen ein Messer an den Hals, zerrten ihn in ein Gebüsch und entrissen ihm seinen Rucksack. In diesem befand sich Sportbekleidung im Wert von rund 60 Euro. Der unge Mann wurde dabei nicht verletzt. Die drei Straftäter flüchteten vom Ort des Geschehens.

Von mb