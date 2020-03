Dresden

Eine 14-Jährige ist am Mittwochabend in Dresden-Gorbitz überfallen, bedrängt und leicht verletzt worden. Der Täter folgte dem jungen Mädchen am Abend gegen 19.30 Uhr vom Amalie-Dietrich-Platz auf die Julius-Vahlteich-Straße. Auf einem Parkplatzweg hielt er sein Opfer fest und griff sich dabei an sein unbedecktes Geschlechtsteil.

Außerdem zog er der 14-Jährigen an den Haaren und schlug nach ihr, so dass sie stürzte. Dann lief der Mann in Richtung Haltestelle Wölfnitz davon.

Er ist laut Täterbeschreibung 1,65 bis 1,70 Meter groß, 23 bis 30 Jahre alt, schlank und dunkelblond. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Hose und einem schwarzen Pullover oder einer schwarzen Jacke mit Kapuze.

Hinweise zur Identität des Angreifers nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä