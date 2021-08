14-Jährige beim Wodkadiebstahl in Dresden erwischt

Dresden

Eine erst 14-Jährige soll in einem Supermarkt an der Enderstraße in Dresden-Seidnitz eine Flasche Wodka und weitere Waren geklaut haben. Ein Ladendetektiv beobachtete sie am Dienstagnachmittag dabei, wie sie einen Teil der Waren bezahlte und den Rest in ihrer Tasche versteckt an der Kasse vorbeitrug.

Darauf angesprochen reagierte die Jugendliche brüsk, wehrte sich, kratze den Sicherheitsmitarbeiter, der leichte Verletzungen davon trug und flüchtete aus dem Markt. Die Polizei stellte die 14-Jährige jedoch kurze Zeit später mitsamt dem Diebesgut und übergab sie an die Mutter.

Von fkä