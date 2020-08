Dresden

Am Mittwochnachmittag stellten Dresdner Polizisten mehrere Cannabispflanzen in einem Garten eines 30-Jährigen an der Kalkreuther Straße sicher.

Zeugen hatten die Polizei über die Gewächse in dem Garten informiert. Die Beamten fanden insgesamt 14 Cannabispflanzen in Höhen von 40 cm bis 90 cm. Sie stellten die Pflanzen sicher und erhoben entsprechend Anzeige gegen den Tatverdächtigen.

Von DNN