Bautzen/Dresden

Die Polizei sucht immer noch nach der 13-jährigen Maria Jannasch, die am 19. August letztmalig auf dem Kornmarkt in Bautzen gesehen wurde. Das Mädchen war an diesem Montag von zu Hause ausgerissen. Nicht sicher, aber wahrscheinlich hielt sich die 13-Jährige am Tag darauf in der Dresdner Altmarktgalerie auf. Auch aus der Neustadt und Coswig gibt es Beobachtungen. Laut Polizei könnte sich Maria Jannasch in Begleitung von ausländischen Mitbürgern befinden.

Die vermisste 13-Jährige aus Bautzen wirkt älter als sie ist. Quelle: Polizei Sachsen

Sie ist etwa 1,70 Meter groß, rund 70 Kilogramm schwer und schlank. Ihr Haar ist lang, glatt und braun. Sie wirkt etwas älter sie ist. Bekleidet war Maria zuletzt mit schwarzen Leggings, einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißem Bund, schwarzen Nike-Turnschuhen mit weißer Sohle und einen ebenfalls schwarzen Rucksack von Nike. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä