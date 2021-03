13-Jähriger wird in Dresden seines Tretrollers beraubt

Dresden

In Dresden-Leuben ist am Samstagabend ein 13-Jähriger angegriffen und beraubt worden. Der Junge wartete kurz vor 21 Uhr mit zwei Begleitern an der Straßenbahnhaltestelle Försterlingstraße, als sich eine größere Personengruppe näherte.

Aus der Menge heraus hagelte es plötzlich zunächst verbale, dann auch tätliche Angriffe. Dabei wurde dem 13-Jährigen der Tretroller entrissen. Die Polizei fand das Gefährt später auf einem Gartengrundstück wieder. Von den Angreifern fehlt zunächst jede Spur. Der 13-Jährige und auch seine Begleiter blieben unverletzt.

Von fkä