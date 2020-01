Dresden

Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend einen 13-Jährigen auf einem Spielplatz an der Altenberger Straße beraubt. Der Junge war mit Freunden zusammen, als er von einem Jugendlichen aus einer Gruppe angesprochen wurde. Er forderte ihn auf, ihm seine Kopfhörer zu geben und drohte ihm mit Prügel. So übergab der 13-Jährige seine Kopfhörer. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von DNN