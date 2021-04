Dresden

In Dresden hat sich am Donnerstagabend bei einem Fahrradsturz ein Zwölfjähriger Verletzungen zugezogen. Wie die Feuerwehr meldet, fiel der Junge kurz nach 17 Uhr auf der Karl-Stein-Straße in Coschütz/Gittersee auf sein Rad. Dabei bohrte sich der Hebel der Bremse in seinen Oberschenkel.

Rettungskräfte versorgten den Zwölfjährigen, während die Feuerwehr den Hebel vom Fahrrad abmontierte. Anschließend wurde das Kind mit dem Hebel ins Krankenhaus transportiert und dort weiter behandelt.

Von fkä