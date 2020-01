Dresden

Eine 12-Jährige, die seit 26. Dezember als vermisst galt, ist wieder da. Wie die Polizei mitteilte, konnte das Mädchen nach einem Zeugenhinweis in einer Wohnung an der Hochschulstraße aufgegriffen werden.

Ein Straftatverdacht liege nicht vor. Die Jugendliche wurde wieder in ihre Unterkunft in Dresden-Briesnitz gebracht. Von dort war sie am Zweiten Weihnachtsfeiertag verschwunden.

Von DNN