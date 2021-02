102-Jähriger in Dresden betrogen – Zwei weitere Versuche erfolglos

Dresden

Betrügern ist es gelungen, einen 102 Jahre alten Dresdner übers Ohr zu hauen. Die Täter sprachen den Mann Anfang der Woche auf der Rossendorfer Straße an, gewannen sein Vertrauen und begleiteten ihn zu seiner Wohnung. Dort kaufte der Senior ihnen einen kaputten Rasierapparat für 150 Euro an. Dann fuhr er mit den Betrügern noch zu einem Geldautomaten und hob 1500 Euro für die Gauner ab.

Zwei weitere Betrugsversuche in Dresden blieben in dieser Woche erfolglos. In beiden Fällen waren Senioren (77 und 83 Jahre alt) von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen worden. Einmal ging es um eine illegale Transaktion auf einem Konto, das andere Mal um einen manipulierten Computer. Die betroffenen Senioren beendeten die Gespräche.

Von fkä