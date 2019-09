Dresden

Am Donnerstagabend sind Diebe in ein Büro an der Ammonstraße eingebrochen. Laut Polizeiangaben öffneten die Täter gewaltsam eine Bürotür und beschädigten die Überwachungstechnik. Sie durchsuchten das Büro und stahlen einen Laptop mit einem Wert von circa 1.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Von heh