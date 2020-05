348 neue Wohnungen in Dresden sind bezugsfertig

Dresden

Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe hat das Projekt “Güntzareal“ in Johannstadt nahezu fertiggestellt. Das teilte Unternehmenssprecherin Barbara Krönig am Mittwoch mit. Damit sind 348 Neubauwohnungen mit einer Gesamtmietfläche von rund 19 720 Quadratmetern in dem neuen Wohnquartier in unmittelbarer Nähe zur Elbe und zur Altstadt bezugsfertig.

Familienwohnungen und Mikroapartments

211 familien- und seniorengerechten Wohneinheiten mit zwei bis fünf Zimmern sowie 137 möblierte Mikroapartments für Studenten und Geschäftstätige mit einer Größe von 24 bis 120 Quadratmetern verteilen sich auf acht Neubauten. Neben dem neuen Wohnraum sind auf dem Areal zwischen Elsasser Straße, Elisenstraße und Gerokstraße auch 8180 Quadratmeter Gewerbeflächen in acht Handelseinheiten sowie zwei Gastronomieflächen und großflächige Büroeinheiten entstanden. „Wir planen unter anderem mit einer Apotheke und einem Friseursalon“, erklärte Krönig.

Ostsächsische Sparkasse hat ihren Hauptsitz erweitert

Ankermieter sind die beiden großen Einzelhandelsketten Rewe und Rossmann, die ihre Ladenflächen am Donnerstag eröffnen werden, wie die ZBI-Sprecherin ankündigte. Weiter Gewerbemieter sind das Reisebüro TUI und die Bäckerei Schwerdtner, die demnächst ihre Filialen eröffnen werden, so Krönig. Die Ostsächsische Sparkasse hat ihren Hauptsitz entlang der Gerokstraße mit einem circa 70 Meter langen Neubau erweitert. Büroräume in zeitgemäßer Form sollen zukünftig den Kunden noch mehr Qualität und ein freundliches Geschäftsumfeld bieten.

Tiefgarage mit 388 Stellplätzen für Fahrräder und Autos

Alle Mietwohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse. Im Innenhof wurde ein Hochplateau gestaltet. „In Kombination mit den öffentlich zugänglichen Freiflächen schafft es eine offene und urbane Lebensqualität“, findet die Unternehmenssprecherin. Einen zusätzlichen Komfort biete den Anwohnern eine quartiereigene Tiefgarage mit 388 Stellplätzen für Fahrräder und Autos, von denen rund 100 Stellplätze für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe ist ein Spezialist für Wohnimmobilien. Seit 2002 konzipiert das Erlanger Emissionshaus Immobilienfonds für private und institutionelle Anleger. 2017 wurde eine strategische Partnerschaft mit Union Investment vereinbart. Derzeit beschäftigt die ZBI Gruppe rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 30 Standorten in Deutschland und Luxemburg. Aktuell werden rund 61 000 Wohn- und Gewerbeeinheiten von der Unternehmensgruppe verwaltet.

Von Thomas Baumann-Hartwig