Neuer Anlauf für Terrorabwehrsysteme

Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hat die Konsequenz aus dem Zoff um die Terrorabwehrsysteme für den Altmarkt gezogen und am Donnerstag seine Vorlage für den Stadtrat zurückgenommen. Diese hätte wohl keine Mehrheit erhalten. Der OB kündigte Nachbesserungen an.

550 000 Euro will Hilbert in den Kauf von Sicherheitssystemen investieren, die zum Striezelmarkt, aber auch bei anderen Festen zum Einsatz kommen sollen. Stadträte bemängelten fehlende Informationen. Es sei nicht geklärt, ob solche Systeme nicht auch gekauft oder geleast werden könnten. Die finanziellen Folgekosten eines Kaufs seien ebenso unklar, hieß es von mehreren Fraktionen.

Hilbert hatte vergangene Woche mehrere Systeme testen lassen. Die Ergebnisse wurden aber nicht in die Fraktionen weitergeleitet, hieß es. Der OB will jetzt einen Änderungsantrag zu seiner Vorlage einreichen. Und wird dabei hoffentlich die fehlenden Informationen nachliefern, so einige Stadträte. Die Systeme sollen erstmals beim Striezelmarkt 2020 eingesetzt werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig