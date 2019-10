Dresden

An die 13.000 Menschen haben im vergangenen Herbst ein eindrucksvolles Zeichen gegen das Pegida-Jubiläum gesetzt – und auch zu ihrem Aufmarsch zum fünften Geburtstag an diesem Sonntag müssen die selbst ernannten Patrioten mit vielfältigen Gegenprotesten rechnen. Das Bündnis Herz statt Hetze und zahlreiche weitere Akteure haben dazu aufgerufen, sich Pegida unter dem Motto „Mit.Menschen.Würde“ entgegenzustellen.

Die Treffpunkte liegen an Hauptbahnhof, Bahnhof Mitte und Bahnhof Neustadt. Die Demonstrationszüge laufen um 14 Uhr im Bereich des Neumarktes zusammen, wo Pegida von 14 bis 18 Uhr eine stationäre Kundgebung angemeldet hat. Laut der Dresdner Versammlungsbehörde gehen die Initiatoren von Pegida von mindestens 4000 Teilnehmern aus. Im vergangenen Jahr hatten sich Schätzungen zufolge einige Tausend Menschen an dem Treffen zum Jubiläum auf dem Neumarktbeteiligt. Die Versammlung hatte sich nach zweieinhalb Stunden aufgelöst. „Wir bleiben, bis Pegida vorbei ist“, sagt Rita Kunert von Herz statt Hetze.

Mit.Menschen.Würde wird sich vom Neumarkt über die Kirchgasse bis zur Wilsdruffer Straße erstrecken. Die sich daraus ergebende Aufteilung birgt in den Augen der Veranstalter Vorteile: „Auf diese Weise haben sowohl Menschen, die etwas in Sicht- und Hörweite mitteilen möchten, als auch Menschen, die eher im Stillen verbleiben wollen die Möglichkeit auf Teilnahme“, so Rita Kunert. Sie kündigt eine friedliche und familienfreundliche Kundgebung an.

„ Dresden hat ein Problem“

Zu den einzelnen Veranstaltungen von Mit.Menschen.Würde werden unterm Strich mehr als 6000 Menschen erwartet. Die tatsächliche Anzahl der Demonstranten sei schwer vorauszusagen, so Rita Kunert. „Die Veranstaltung hat auf jeden Fall das Potenzial größer zu werden als angekündigt.“ Herz statt Hetze, so Kunert, sei dankbar für die starken Partner. Erstmalig schließt sich Fridays for Future mit an: „Braun gibt es im Regenbogen nicht“, so Sprecher Paul Simeon Pollenske. „Klimaschutz bedeutet gelebte Solidarität. Wir müssen an die Menschen denken.“

Hope stellt sich Pegida seit Jahren jeden Montag entgegen. Sprecher Max Platz: „Noch immer kommen auf 1000 Pegida-Teilnehmer nur zwischen 50 und 100 Gegendemonstranten. Wir möchten jede Woche so viele wie möglich aufrufen. Fragt euch nicht, warum am Montag die Straßenbahn nicht fährt. Fragt euch, warum wieder Rassisten auf dem Theaterplatz stehen.“ Lennart Happe vom Tolerave e.V., der sich 2014 zu Hochzeiten von Pegida gründete, sagt: „Es wäre fatal anzunehmen, das Problem existiere nicht mehr, nur weil nicht mehr so viele Menschen bei Pegida stehen wie am Anfang. Dresden hat ein Problem.“

Schweigeminute und Friedensgebet

Der Demonstrationszug ab 13 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof wird von den Bündnissen Leipzig nimmt Platz und Chemnitz Nazifrei organisiert. Ein von Parteien und Gewerkschaften geprägter Zug startet ab 12 Uhr vom Bahnhof Mitte. Die Bewegung aus der Dresdner Neustadt startet mit Fridays for Future, Nationalismus raus aus den Köpfen, Hope – Fight Racism und dem Zentrum für interkulturelle Verständigung um 11.55 Uhr. Auf Höhe der Synagoge wird es eine Schweigeminute zum Gedenken an das Attentat in Halle geben. „Auch ein Redebeitrag auf der Kundgebung wird sich Halle widmen“, so Rita Kunert. Da OB Dirk Hilbert sich auf Dienstreise befindet, wird Anne-Katrin Klepsch als diensthabende Oberbürgermeisterin einen Redebeitrag beisteuern.

In der Frauenkirche findet das Friedensgebet erstmals im größten Raum statt. Es wird umrahmt mit Klängen der größten Orgel und dem Gesang der Kreuzchor-Initiative Erhebet Eure Herzen, die den Protest nunmehr im dritten Jahr unterstützt. Es beginnt um 14 Uhr und endet nach etwa 30 Minuten. „Im Anschluss sind alle eingeladen, sich der Kundgebung anzuschließen“, so Rita Kunert.

Herz statt Hetze: Hier wird am Sonntag protestiert Fünf vor 12: Treffpunkt 11.55 Uhr Bahnhof Neustadt, anschließend Demo in Richtung Zentrum 12 Uhr: Treffpunkt Bahnhof Mitte 13 Uhr: Kundgebung am Dresdner Hauptbahnhof 14 Uhr: Protest im Bereich Frauenkirche/ Neumarkt, Friedensgebet mit Orgelspiel und Gesang in der Frauenkirche 15 Uhr: Kundgebung am Neumarkt

Von seko/PS