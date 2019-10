Milliarden fürs Gleisnetz: Bahn setzt auf Beton-Know-how aus Dresden

Dresden

Brücken und Schienen verbinden – und haben jetzt auch die Deutsche Bahn und die Technische Universität ( TU) in Dresden noch enger zusammengebracht. Vertreter beider Seiten unterzeichneten am Montag ei­nen Vertrag für eine Stiftungsprofessur am Institut für Massivbau. Die Deutsche Bahn unterstützt damit in den nächsten fünf Jahren die Lehre und Forschung an der Universität. Im Gegenzug hofft das Un­ternehmen, vom Know-how profitieren und Fachkräftenachwuchs aus Dresden gewinnen zu können.

Prognosen sehen starke Zuwächse beim Güter- und Personenverkehr in den kommenden Jahren. Zugleich ist der Bahnverkehr wichtiger Baustein im Klimapaket. Entsprechend will der Bund investieren, stellt dafür viele Milliarden Euro bereit. Allein für den Erhalt des Schienennetzes ha­ben Bund und Bahn für die nächsten zehn Jahre ein Paket mit Geldern in Höhe von 86 Milliarden Euro ge­schnürt.

Instandhaltung für 25.000 Brücken

Eine beispiellose Offensive, die nach neuen, modernen und effizienteren Wegen beim Bauen verlangt. „Zugleich brauchen wir dazu viele zusätzliche qualifizierte Mitar­beiter“, erklärt Jens Bergmann, Vorstand der Bahntochter DB Netz. Mit dem Engagement an der TU hofft der Spitzenmanager, den Ingenieurnachwuchs für einen Job bei der Bahn begeistern zu können.

Allein in den vergangenen fünf Jahren habe die Bahn 875 Brücken saniert. Das sind drei- bis viermal so viele wie üblich in diesem Zeitraum, erklärt Volker Hentschel, ebenfalls Vorstand bei DB Netz.

Und die Ambitionen sind noch viel größer: In den kommenden zehn Jahren sollen weitere 2000 der insgesamt 25.000 Brücken folgen. Dabei gehe es unter anderem um die Fragen, wie mit Hilfe moderner Technologien die Brücken künftig länger halten, die In­standhaltung weniger aufwendiger ist – und wie Querungen so gebaut werden können, dass die Sperrzeit der Bahnstrecke möglichst gering ausfällt, damit es für die Fahrgäste weniger Einschränkungen gibt.

Die Wissenschaftler des Instituts für Massivbau forschen schon länger an Verfahren und Materialien, um den Bau von Brücken oder Tunneln effizienter und die Bauwerke gleichzeitig beständiger und wartungsärmer zu konstruieren. Bei den bevorstehenden Herausforderungen be­­­scheinigt Institutsdirektor Manfred Curbach al­­len voran dem Carbonbeton eine wichtige Rolle.

Die Deutsche Bahn richtet eine Stiftungsprofessur an der TU Dresden ein: Am Montag haben TU-Rektor Hans Müller-Steinhagen, die beiden DB-Netz-Vorstände Volker Hentschel und Jens Bergmann sowie Massivbau-Professor Manfred Curbach (v. l.) den entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Quelle: Stefan Gröschel/Technische Universität Dresden

So gibt es bei Carbonbeton keinen Stahl, der korrodiert, erklärt der Fachmann, der bei der Entwicklung des Textil- beziehungsweise Carbonbetons zu den führenden Köpfen zählt und 2016 den Deutschen Zu­kunftspreis des Bundespräsidenten erhielt. Außerdem sei Carbonbeton deutlich leistungsstärker und der Materialaufwand geringer.

Auch bei der Bahn verfolgen die Verantwortlichen die Forschung in Dresden schon länger mit größtem Interesse. „Wir sind beeindruckt von der exzellenten Ausbildungskultur an der TU und den an der Universität begonnenen Forschungsarbeiten im Bereich des konstruktiven Ingenieurbaus“, erklärt Jens Bergmann. Durch die enge Zusammenarbeit im Rahmen der Stiftungsprofessur er­hoffe sich die Deutsche Bahn „Antworten auf aktuelle eisenbahnspezifische Forschungsfragen“.

Professur noch unbesetzt

Die Experten aus Dresden können bereits auf Erfahrungen verweisen. In Hessen und Bayern seien Straßenbrücken mit Carbonbeton verstärkt worden, sagt Manfred Curbach. Aktuell laufen im Labor Versuche mit einer alten Bahnbrücke, die in Radebeul ausgebaut worden war.

Carbonbeton, davon ist Manfred Curbach überzeugt, werde einen im­mensen Innovationsschub im Bauwesen auslösen. Bei der Herstellung oder Instandsetzung von Bauwerken könne der CO2 -Ausstoß beinah halbiert werden. Das schone wertvolle Ressourcen. Mit Carbonbeton ergeben sich zugleich völlig neue Arten zu bauen und zu konstruieren.

Hans Müller-Steinhagen, der Rektor der TU Dresden, sieht in der Einrichtung der Stiftungsprofessur auch eine Würdigung der bereits seit Jahren bestehenden guten Zusammenarbeit mit der Bahn. „Wenn wir dank unserer exzellenten interdisziplinären Forschungs- und Ausbildungsarbeit zu einer gelingenden Infrastrukturoffensive beitragen können, dann leisten wir damit ei­nen erheblichen Beitrag für unsere gemeinsame Zukunft“, betont der Rektor. Es sei nicht nur Aufgabe der Universität, Leistung bei der Forschung und Lehre zu bringen, sondern das gesammelte Wissen auch an die Wirtschaft weiterzugeben.

Aktuell gibt es an der TU etwa 550 Professoren, bei etwa einem Dutzend handelt es sich um eine so genannte Stiftungsprofessur. Dahinter stecken oft große Firmen wie Vodafone, Telekom oder Jenoptik. Die Bahn will ihren Stiftungslehrstuhl, der bisher noch nicht be­setzt ist, jährlich mit einem sechsstelligen Betrag fördern. Auf die Berufung hat die Deutsche Bahn keinerlei Einfluss.

Neben dem eigentlichen Zweck der Stiftungsprofessur sieht Rektor Müller-Steinhagen weitere Effekte. Die Ausbau-Offensive der Bahn be­inhalte auch zahlreiche andere Projekte, beispielsweise in der Digitalisierung. Über die Professur könnten neue Kontakte geknüpft werden, et­wa im Bereich 5G-Mobilfunk. Dresden sei auf einem guten Weg, sich zu einem Zentrum für die Forschung rund ums Thema Schiene zu entwickeln, so der Rektor, der dabei unter anderem auch auf die erst im Frühjahr erfolgte Ansiedlung des Deutsches Zentrums für Schienenverkehrsforschung verweist.

Von Sebastian Kositz