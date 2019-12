Mehrheit für zwei stadtweite Einkaufssonntage

Dresden

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend mit 37 gegen 32 Stimmen bei einer Enthaltung einem zweiten stadtweiten Einkaufssonntag im Jahr 2020 zugestimmt. Nach dem Willen von CDU, AfD, FDP, Freien Wählern und Martin Schulte-Wissermann (Piraten) soll im nächsten Jahr nicht nur am 6. Dezember, sondern auch am 20. Dezember Sonntagseinkauf möglich sein.

André Schollbach, Vorsitzender der Fraktion Die Linke, erklärte, dieser Beschluss werde vor Gericht keinen Bestand haben, sondern kassiert werden. Es gebe keine rechtliche Grundlage für einen zweiten Einkaufssonntag. „Ich bin da ganz gelassen. Das letzte Wort wird das Sächsische Oberverwaltungsgericht sprechen“, erklärte Schollbach.

Steffen Kaden ( CDU) und Robert Malorny ( FDP) erklärten, Dresden werde mit einem zweiten Einkaufssonntag seinem Ruf als deutsche Weihnachtshauptstadt gerecht. Hans-Joachim Brauns ( CDU) verwies auf die sächsischen Großstädte Leipzig und Chemnitz, in denen es regelmäßig zwei Einkaufssonntage gebe, die noch nie ein Gericht kassiert habe.

Von Thomas Baumann-Hartwig