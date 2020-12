Großenhain

Weil ein Mann aus Großenhain mit einer Waffe in den sozialen Medien posiert hatte, hat er versehentlich einen Spezialeinsatz der Polizei ausgelöst.

Auf dem Bild habe der 40-Jährige einen Revolver in der Hand gehalten und angedeutet, dass er sich etwas antun wolle. Im Vordergrund bei dem Einsatz stand Gefahrenabwehr. In der Wohnung fanden die Polizisten einen Revolver und zwei Pistolen. Dabei handelte es sich augenscheinlich um eine Schreckschuss- sowie zwei Druckluftwaffen. Den Polizisten erklärte der Mann, dass er die Äußerung in den sozialen Medien nicht ernst gemeint habe. Geprüft wird, ob der 40-Jährige für die Einsatzkosten aufkommen muss.

Von SL