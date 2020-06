tjg bringt Führmanns DDR-Klassiker in Dresden auf die Bühne

Dresden

Franz Fühmanns „Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel“ ist ein unverwüstlicher Klassiker des DDR-Kinderbuchs, eine zum Bersten gefüllte Schatzkiste sprachspielerischer Kleinode. Schon im März wollte das tjg seine Version der Geschichte auf die Bühne bringen, doch dies wurde bekanntlich von der Realität nicht nur eingeholt, sondern regelrecht überfahren. Am Freitag konnte die Premiere auf der Studiobühne des tjg endlich nachgeholt werden, und man darf festhalten: Nach der Corona-Pause ist das Stück zur Diagnose der Weltlage geworden.

Denn wie man, zurückgeworfen auf sich selbst und gefangen in den eigenen vier Wänden, allmählich wieder mit der Welt auf Augenhöhe kommt und die eigene Vorstellungskraft entfesselt, sobald – wie es im ersten Absatz bei Fühmann heißt – alle Bücher ausgelesen, alle Spiele ausgespielt, alle Träume vom Ferienspaß ausgeträumt sind, darum geht es in diesem witzig und ideenreich umgesetzten Stoff. Gewiss, eine Pandemie hat Fühmann nicht beschrieben – bei ihm ist es nur „regelrecht ekelerregendes Regenwetter“, das drei Kinder im Haus festhält, doch wie Jens, Gabi und Manu mit einem geheimnisvollen blauen Buch lernen, aus Wörtern ganze Welten zu bauen, hat sehr viel mit dem Hier und Jetzt zu tun.

Wortraketen sprengen die Grenzen der eigenen vier Wände

Fühmanns Buch ist ein häufig anthologisiertes „Spielbuch in Sachen Sprache“, das etliche Ideen, aber kaum einen Plot oder schillernde Figuren mitbringt, entsprechend bietet es sich nicht ohne weiteres für eine Umsetzung auf der Bühne an. Dramaturgin Ulrike Carl und Regisseurin Julia Brettschneider haben das Experiment dennoch gewagt und siedeln ihre Spielfassung 1978 an, als Fühmanns Buch zum ersten Mal erschien und Sigmund Jähn zu seinem Weltraumflug startete. Aus den drei daheim gestrandeten, von Patrick Borck, Ulrike Schuster und Uwe Steinbach gespielten Kindern werden verhinderte Kosmonauten, die gern mit abheben würden, aber an die Grenzen ihres Wohnraums stoßen und deshalb Wortraketen steigen lassen.

Schon bald wird nach Herzenslust Grammatiksalat mit Wortragout angerichtet, und werden aus regelhaft verketteten Wörtern Geschichten gesponnen, dass es eine Freude ist. Fühmanns Einfälle, die von den gut aufgelegten Darstellern in gekonnt rhythmisierten Dialogen wie Pingpong-Bälle durch den Raum geschossen werden, genießen nicht dieselbe Wertschätzung des literarischen Höhenkamms wie Georges Perecs Sprachexperimente – gegen dessen 1969 erschienenes Mammutprojekt „Anton Voyls Fortgang“, einen komplett ohne den Buchstaben E auskommenden Roman, setzt Fühmann die kleine Mär von der am Drehzee verletzten Schneeseekleerehfee. Aber dafür werden seine geistreichen Miniaturen auch niemals bis zur Erschöpfung ausgereizt – in dieser kurzweiligen Theaterstunde, die sich an Kinder ab 8 Jahren richtet, eilt man lieber schnell zum nächsten Sprachspielplatz, stimmt Sprechgesang zur Kochtopf-Percussion an oder singt Fühmanns Verse zu Christian Stoltz‘ Musik in die zweckentfremdeten (Mikro-)Föhne.

Typischer DDR-Fetisch

Dass Ulrike Kunzes Bühnenbild von der Wandverkleidung bis zu den ins Spiel verwickelten Komet-Haushaltsgeräten den typischen DDR-Fetisch der Nostalgiekomödie zelebriert, scheint zunächst reiner Schaubudenzauber zu sein, entpuppt sich aber als kluges Manöver. Nicht nur, weil es in der Art von Paul Kings liebevoller Fantasiekomödie „Bunny and the Bull“ (2009) dem Grau des Alltags ein großes Abenteuer abluchst, sondern auch weil es erfahrbar werden lässt, wie wichtig dieses vermeintliche Rückzugsbuch seinem Autor war. Die Helden schnappen ihr Wortmaterial u.a. aus dem Radio auf und klopfen bald die Wortungetüme und Objekte des realexistierenden Sozialismus auf ihren klanglichen Gehalt ab. Kann man auch noch so wenig mit dem Staatsapparat anfangen, sein fünffaches A lässt sich im Vokalduell nur schwer übertrumpfen.

Schwere Kost ist das Stück deswegen nicht – im Vordergrund steht stets die Spielfreude. Das Premierenpublikum amüsierte sich über die Mär vom Turmwurm im Wurmturm genauso wie über „Lahmbraten“ und „Grüßbrei“, die Fühmann auf seine „Speisen- und Gedrängekarte“ setzt. Die von Anna Lubenska entwickelten theaterpädagogischen Materialien liefern zahlreiche wertvolle Anregungen, die Entdeckungsreise daheim fortzusetzen und dem nächsten verregneten Nachmittag zu trotzen.

Aufführungen: 21.6., 5., 11. und 12.7., tjg/www.tjg-dresden.de/

Von Wieland Schwanebeck