Dresden

Wie würden wir reagieren, wenn in unserer Nachbarschaft ein UFO landet? Ihr sagt: So ein Quatsch! Ihr denkt: Was für eine Frage! Es ist jedoch genau diese Versuchsanordnung, die der israelische Regisseur Ariel Doron in seinem neuen Stück am Theater Junge Generation (tjg) in den Raum setzt. Ob es sich allerdings...