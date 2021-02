tjg Dresden startet Kunstmonat für Schüler

Dresden

Mit einem Postkartenkalender will das „theater junge generation“ die Kreativität von Kindern und Jugendlichen fördern. Der „tjg-Kunstmonat“ regt zu 30 Kunstaktionen und Wahrnehmungsübungen an, die ohne großen Aufwand im Klassenverband, aber auch in anderen Gruppengrößen, umsetzbar sind, teilt das Theater mit. Die Übungen richten sich an Kitas, Grundschulen und weiterführende Schulen und sind auf die aktuellen Hygienevorschriften abgestimmt.

Gymnasiasten und Oberschüler können die Übungen auch in einer digitalen Variante angehen. „Ausgehend von einem Inszenierungsmoment aus dem tjg-Programm kann man damit einen Monat lang jeden Tag gemeinsam eine Aufgabe in Angriff nehmen, die Spaß macht und die Beteiligten neue Blickwinkel einnehmen lässt“, sagt tjg-Pressesprecher Norbert Seidel.

Da Inszenierungen und theaterpädagogische Angebote vor Ort derzeit coronabedingt ausfallen müssen, will das tjg über die Postkartenaktion Lehrer und Erzieher einladen, mit ihren Schützlingen selbst Kunstmomente zu schaffen. Der „tjg-Kunstmonat“ ist per E-Mail oder Telefon mit Angabe der jeweiligen Einrichtung und einer Postadresse bestellbar.

Kontakt: E-Mail an gruppen@tjg-dresden.de, Telefon 0351/ 32 04 27 04

