Semperoper, Schloss, Hofkirche, Italienisches Dörfchen, Altstädter Wache – der Theaterplatz gilt als bekanntes Aushängeschild Dresdens sowie als Werbekulisse und ist einfach schön. Strahlend schön sogar. Denn in seinem Straßenbelag sind Steine verbaut, die radioaktiv sind: sogenannte Mansfelder Kupferschlackensteine.

Der Stadtverwaltung ist das bekannt. Die Steine wurden seit 1863 durch Erhitzen aus Schlacke hergestellt. Die fiel als Nebenprodukt der Metallgewinnung aus uranhaltigem Kupferschiefer im sachsen-anhaltischen Mansfeld in vielen Millionen Kubikmetern an. Die Steine wurden in ganz Mitteldeutschland verbaut, teils auch im Westen. „Der erste Nachweis einer Lieferung von Kupferschlackepflaster der , Mansfeld’schen Materialien-Factorie’ nach Dresden datiert aus dem Jahr 1889“, teilte das Straßen- und Tiefbauamt auf DNN-Anfrage mit.

Strahlende Schattenseiten

Seither kamen die Steine in Sachsens Landeshauptstadt besonders bei der Straßenbefestigung zum Einsatz – häufig auch in der Zeit der DDR, bis ihre Produktion mit der Wende eingestellt wurde. Die Steine waren sehr beliebt, denn gegenüber allen konkurrierenden Pflastermaterialien haben sie große Vorzüge: eine regelmäßige Form mit scharfen, widerstandsfähigen Ecken und Kanten, eine hohe Festigkeit und eine absolute Witterungsbeständigkeit. Die ebenen Ober- und Seitenflächen ermöglichen sehr enge Fugen, was wiederum die Abrollgeräusche des Fahrzeugverkehrs dämpft.

Doch es gibt auch Schattenseiten. Gerade bei Nässe ist die Rutschgefahr auf den Steinen höher als auf Natursteinpflaster. Und da wäre ja auch noch die radioaktive Gamma-Strahlung, die in hohen Dosen krebserregend wirken kann. Aus letzterem Grund kommt das Pflaster schon seit Jahrzehnten bei neuen Projekten nicht mehr großflächig zum Einsatz, auch nicht auf Dresdens Straßen und Plätzen.

Anders ist das bei kleinteiligen Baumaßnahmen. „Gestützt auf die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes werden ausgebaute, intakte Pflastersteine aus Kupferschlacke zum Teil wiederverwendet“, hieß es aus dem Dresdner Straßenbauamt. Besonders für die Pflasterung der Gerinne am Fahrbahnrand, also als Ein- oder Dreizeiler, kommen diese Steine nach wie vor zum Einsatz, aber auch als Einfassung von Baumscheiben oder zur Ausbildung optisch auffälliger Trennlinien.

Ein Rückbau ist nicht in Planung

Bis heute gebe es in Dresden „eine große Vielzahl von Straßenabschnitten“ mit Belag aus Mansfelder Kupferschlackepflaster. Es findet sich auf dem Sternplatz ebenso wie am Stresemannplatz. Verbaut ist es auch auf der Löbtauer Bünau- und der Südvorstädter Andreas-Schubert-Straße. Manchmal wurde das Pflaster nachträglich mit Asphalt überzogen, lugt aber hin und wieder hervor, so auf der Gerokstraße in Höhe Hopfgartenstraße ( Johannstadt) oder auf der Schnorrstraße in Höhe Uhlandstraße (Südvorstadt).

Ein Rückbau dieser Pflasterflächen aus strahlenschutzfachlichen Gesichtspunkten ist in Dresden allerdings nicht vorgesehen. Das Straßen- und Tiefbauamt stützt sich dabei auf eine Empfehlung der Strahlenschutzkommission vom Februar 1992 zur „Bewertung der Verwendung von Kupferschlacke aus dem Mansfelder Raum“ mit dem Ergebnis: „kein Handlungsbedarf“. Laut Bundesamt für Strahlenschutz gibt es keine akute Gesundheitsgefahr.

Die Strahlenexposition durch natürliche Quellen beträgt im Dresdner Raum etwa 100 Nanosievert pro Stunde. Im Internet kursieren Videos, denen zufolge die Ortsdosisleistung auf dem Theaterplatz siebenmal so hoch ist. Der Grenzwert, also die maximal zulässige Strahlendosis für die Bevölkerung, liegt bei einem Millisievert pro Jahr. Um ihn zu erreichen, müsste man sich rund 1400 Stunden auf dem Theaterplatz aufhalten, rechnet das Umweltamt vor. Das sind an die zwei Monate! Deshalb habe die Strahlenschutzkommission seinerzeit das Problem Straßenbelag aus Kupferschlacke als irrelevant betrachtet.

Zum Vergleich: Im neuen Südpark wurden stellenweise 1300 Nanosievert pro Stunde gemessen – weniger als das Doppelte der Werte vom Theaterplatz. Auf dem Gelände an der Nöthnitzer Straße müssen den Grünen zufolge 16 000 Tonnen verseuchtes Material abgetragen werden. Kosten: 1,5 Millionen Euro. An der Freitaler Straße in Coschütz gibt es auf der Collmberghalde, deren Sanierung aktuell läuft, sogar Messwerte von 2000 Nanosievert pro Stunde. Doch diese Bereiche befinden sich im Gegensatz zum Theterplatz nicht im öffentlichen Raum, so das Umweltamt. Im Süden Dresdens gebe es allerdings punktuell erhöhte Werte durch frühere Bergbautätigkeit der Wismut.

