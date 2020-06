Dresden

Strapazen, Stress und Streit – das ist das täglich Arbeitsbrot von Heike Rutke. Sie ist Business-Coach, gibt Seminare für Kommunikation und Konfliktbewältigung. Als sie vor knapp drei Jahren von einem Internetportal namens nebenan.de las, war ihr klar: „So etwas braucht es hier.“ Hier – das ist in ihrem Fall der Loschwitzer Elbhang. Denn Ziel des Nachbarschaftsportals sei „Erfahrungen austauschen, sich das Leben leichter machen“.

640 Loschwitzer tauschen Werkzeug und Haustiertipps aus

Also eröffnete Heike Rutke eine Gruppe – und mehr musste sie nicht tun. „Das ist rasend schnell gewachsen“, sagt sie rückblickend. Derzeit sind etwa 640 Menschen aus der direkten Umgebung dort angemeldet und tauschen sich aus, bieten an, suchen, haben etwas zu verschenken, brauchen Handwerkszeug oder Hilfe im Haushalt, beim Babysitten, Rat und Tat bei der Haustierhaltung und und und...

Anzeige

Sie habe das nur angestoßen, erinnert sich Heike Rutke, „dann kriegte das eine schöne Eigendynamik“. Sie selbst ist ebenfalls nur ganz normales Mitglied der Gruppe, es braucht keinen Administrator oder Vorsitz.

Weitere DNN+ Artikel

Wenn jemand auf der Seite eine Anfrage oder ein Angebot einstellt, werden alle anderen informiert – und manchmal dauert es nur Minuten, bis einer weiterhelfen kann: ein älteres Ehepaar überlegt, ob es für einen zugelaufenen Kater eine weitere Katze als Spielgefährten anschaffen sollte; ein Mann fragt, wieso er plötzlich in der Ferne leise Waldhorntöne hört; jemand braucht ganz schnell eine Haushilfe; wenn niemand da ist, der eine Spülmaschine anschließen kann; eine Gruppe zum Wandern gesucht wird, oder für Yoga, oder zum Singen... und eine ältere Dame zurückschreibt, sie könne zwar altersbedingt nicht mehr mitsingen, wünsche aber viel Erfolg.

Dresden ist sächsischer Spitzenreiter der Nachbarschaftsplattform

nebenan.de ist mittlerweile zu einem erfolgreichen und dabei kostenlosen Nachbarschaftsorganisator geworden. 2015 in Berlin gegründet, hat das Portal inzwischen mehr als 1,6 Millionen Nutzer bundesweit. In Sachsen sind es nach Angaben der Berliner Zentrale rund 73 000, in Dresden 31 400 in zahlreichen Ortsgruppen. Die Landeshauptstadt liegt damit in Sachsen vorn. Leipzig weist derzeit etwa 26 200 Nutzer auf.

nebenan.de – Die Dorfgemeinde im Internet

Was macht aber nebenan.de so attraktiv? Nachbarschaft bedeute immer irgendwie auch Vertrauen, meint Heike Rutke. Zwar nimmt man über das anonyme Internet Kontakt auf, aber wer dann helfen kann, trifft den anderen auch persönlich. „Man kann das zuordnen“, hat Heike Rutke selbst erfahren. „Und keiner will einem was andrehen.“ Zudem komme der Kontakt in der Nachbarschaft auch einigen Grundbedürfnissen entgegen – so suche das Gehirn nach Orientierung und Kontrolle, erläutert die ausgebildete Soziologin, die sich schon berufsbedingt mit solchen Themen beschäftigt. Beides falle heutzutage in der globalen Informationsgesellschaft zunehmend schwer.

Dazu ganz wichtig: Resonanz, Verbundenheit, gutes Miteinander – das heißt, man braucht das Gefühl gesehen und gehört zu werden. Das alles kann nebenan.de offenbar erfüllen. Es verschafft Kontakt, wenn auch über E-Mail und Internet. Aber alles bleibt in überschaubarer Nähe. „Das Gehirn“, sagt Heike Rutke, „ist gemacht für Dorfgemeinschaften.“ Und deshalb richtet es sich auf einer überschaubaren Internet-Plattform wohl irgendwie ganz gerne ein.

Von Bernd Hempelmann