Dresden

Im nächsten Jahr wird igeltour Dresden 30 Jahre alt. Das Angebot der Städteführer hat sich in dieser Zeit immer wieder verändert, erweitert, erneuert. In diesem Jahr werden die 36 igeltour-Gästeführer (13 Frauen und 23 Männer) 54 verschiedene öffentliche Themenführungen anbieten und damit an 231 Terminen unterwegs sein.

Neu im Programm sind unter anderem eine Reihe von Stadtteil-Führungen: „Die Südvorstadt – Durchs Amerikanische Viertel“ oder „Striesen (2) – Kaffeemühlen, Kreuzchor und Kameras“, „Leutewitz – Von der Windmühle ins alte Dorf“ oder „Trachenberge (2) – Vom Wilden Mann zur Carola-Höhe“. Die zeitlich nächste Premiere ist am 12. Mai die „Loschwitzer Friedhofsrunde – Künstler zwischen den Welten“.

Das Jahresprogramm „StadtRundgänge 2019“ ist in den Thalia-Buchhandlungen und Tourist-Informationen der Stadt, den städtischen Bürgerbüros und Stadtbezirksämtern sowie bei den Gästeführern vor Ort erhältlich. Das Angebot richtet sich an Besucher der Stadt wie an Einheimische. „Fundiert und kommunikativ, spannend und kritisch, anschaulich und aktuell“ – diese Attribute nimmt der Anbieter für sich in Anspruch, der ganz offiziell igeltour im Verein Regionalgeschichte Dresden e.V. heißt. Der Verein wurde ebenfalls 1990 gegründet.

„StattReisen Dresden“ wortspielern die Veranstalter mit ihrem Angebot: Statt in die Ferne zu reisen, in der eigenen Stadt auf Reise gehen. Im Jahr 2018 waren vor allem die Führungen auf dem Weißen Hirsch oder durch die Parks der „drei Albrechtschlösser“ erfolgreiche Dauerbrenner. Gut besucht waren die Stadtteilerundgänge u.a. in Hellerau, Löbtau, Klotzsche, im Hechtviertel oder der Wilsdruffer Vorstadt. Zahlreiche Dresdner und Gäste begleiteten den Grauen Mönch „Des Nachts durch Dresdens Gassen“, erlebten die „Dresdner Weihnacht“ mit dem Striezelbäcker Zuckerkern, bestritten eine der fünf thematischen „WeinWanderungen“ entlang der Sächsischen Weinstraße oder hatten Spaß bei den Lügentouren für Kinder und Erwachsene. Trotz des Hitzesommers kamen rund 4000 Teilnehmer zu den öffentlichen Stadtführungen und Programmen.

Insgesamt mehr als 40 Frauen und Männer – darunter Historiker, Architekten, Autoren, Ingenieure, Landschaftsgestalter und Pädagogen, alles ausgewiesene Dresden-Liebhaber und Experten auf den verschiedensten Gebieten – arbeiten mittlerweile an der Konzeption, der Recherche und der Organisation der Touren und der Entwicklung neuer Angebote. So kommen im Herbst und Winter dieses Jahres noch zwei weitere hinzu: „Der 9. November – (K)Ein deutscher Schicksalstag in Dresden?“ (Premiere am 19. Oktober) und „Der Tannenbaum und seine Brüder: Vorweihnachtliche Winterwald-Geschichten in der Dresdner Heide“ (Premiere am 14. Dezember.).

Ergänzungen und Änderungen des Jahres-Programms sind wochenaktuell auf der Website zu finden: www.igeltour-dresden.de; eMail: igeltour.dresden@t-online.de

Das Büro befindet sich in der Löwenstraße 11, Zugang über Bautzner Straße 46b, 01099 Dresden, Telefon 0351 80 44 557; es ist Montag und Mittwoch von 10 bis 16 Uhr, Freitag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Von Bernd Hempelmann