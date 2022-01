Dresden

Am Donnerstagabend gehen in Dresden wieder sogenannte „Querdenker“ auf die Straße, um gegen Corona-Maßnahmen Stellung zu protestieren. Die illegale Demonstration – die aktuelle Corona-Schutzverordnung lässt Versammlungen dieser Größenordnung derzeit nicht zu – soll unweit des Universitätsklinikums stattfinden und wird seit Tagen insbesondere in Telegram-Gruppen beworben.

Die Polizei bereitet einen größeren Einsatz vor, hat Wasserwerfer postiert. Insbesondere werden auch Rechtsextremisten erwartet. Wir verfolgen das Geschehen im Live-Ticker.

Beworben wurde der heutige "Spaziergang" im Vorfeld vor allem auf Telegram-Kanälen von den als rechtsextrem eingestuften "Freien Sachsen". Auch die Identitäre Bewegung und Pegida mischen mit.

Die von der Polizei angekündigten Wasserwerfer bei der Anfahrt ins das Gebiet rund um die Uniklinik Dresden. xcitepress

In diesem Zusammenhang werden auch Forderungen laut, Demos um Krankenhäuser komplett zu unterbinden, um die Arbeit der Rettungskräfte nicht zu behindern. Eine solche Bannmeile etwa fordern die Dissidenten im Dresdner Stadtrat

Ab 19 Uhr am heutigen Donnerstag wollen sich sogenannte Querdenker am Dresdner Uniklinikum versammeln. Die Polizei bereitet einen größeren Einsatz vor . Im Stadtgebiet sind Wasserwerfer postiert. Außerdem ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Solche „Spaziergänge“ besuchten in der Vergangenheit auch Mitglieder der Gruppe „Dresden Offline Network“, die einen Mordanschlag auf Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geplant haben sollen.

Die Dissidenten im Stadtrat fordern derweil die Einrichtung von Versammlungsverbotszonen um Dresdner Krankenhäuser. Es sei unerträglich, dass Ärzte und Pflegepersonal damit rechnen müssen, in ihrer Arbeitsweise angegriffen und gemobbt zu werden. „Außerdem besteht eine konkrete Gefahr der Behinderung der Ein- und Ausstiegswege der Rettungskräfte“, sagte der Kommunalpolitiker Johannes Lichdi.

