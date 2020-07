Dresden

Nach 13 Jahren kommt an diesem Sonnabend das Aus für Stefan Hermanns Sterne-Restaurant „bean& beluga“ auf dem Weißen Hirsch. Ein Kochkurs noch, dann ist Schluss. Auch der Feinkostladen und das Bistrorestaurant Hirsch 32 schließen, am Sonnabend ist es zum letzten Mal geöffnet.

Es ist eine Zeit des Umbruchs für den Geschäftsmann und Koch. Denn auch seine Theatergastronomie steht vor Veränderungen. Das Restaurant William im Schauspielhaus und das Klara im Kleinen Haus wird er mit Ende der Spielzeit aufgeben – was bleibt, ist das Catering in der Semperoper und deren Kantine.

Neuer Standtort zwischen Weißem Hirsch und Hecht

Auf dem Weißen Hirsch hatte Stefan Hermann neben den Restaurants und der Feinkost auch die Verwaltung seiner Gastronomie eingerichtet. Davon bleibt nichts hier. „Im September läuft der Pachtvertrag aus“, sagte Hermann den DNN. Wohin es geht, ist noch nicht entschieden. Er habe sich eine Reihe von Objekten im Bereich Neustadt, Hechtviertel, Weißer Hirsch angesehen. Restaurant und Verwaltung im selben Haus werde es aber nicht mehr geben – „ich habe nichts gesehen, wo das möglich ist“.

Konzertplatz Weißer Hirsch bleibt

Was bleibt, ist der Konzertplatz Weißer Hirsch. Den hatte Hermann 2009 gepachtet und mit viel Geld saniert. Seitdem ist dort Sommer- und Winterbetrieb, wobei der Winter mit Eisbahn, Winzerglühwein und Almhütte die deutlich bessere Saison ist. „Im Sommer sitzen die Leute lieber an der Elbe“, hat Hermann festgestellt. Da halfen auch ein hochwertigeres Speisen- und Getränkeangebot nicht. Jetzt aber hat er noch einmal „einen schönen sechsstelligen Betrag“ in die Hand genommen, das Gelände rund um Blockhütte, sanitäre Anlage und Lager aufgehübscht und auf Vordermann gebracht. Denn „jetzt können wir für den Sommer eine Schlechtwettervariante anbieten“ – die Blockhütte ist nun das „Wirtshaus zum Weißen Hirsch“ und steht zur Einkehr zur Verfügung.

Michelin-Stern erlischt

Wenn am Sonnabend allerdings in den beiden Restaurants an der Bautzner Landstraße Schluss ist, „wird sicher auch Wehmut dabei sein“, sagte Stefan Hermann. „Da werden ein paar Tränchen fließen, nachdem man 13 Jahre lang so viel Arbeit und Herzblut in das Haus gesteckt hat.“ Aber den Mietvertrag zu verlängern, „wäre unsinnig gewesen, weil der Standort wirtschaftlich so schwierig geworden ist“.

Der Michelin-Stern von bean& beluga ist erloschen, aber einen anderen gibt es wieder in Hermanns Gastronomie-Ensemble. Seit 2019 kocht in dieser Klasse das Atelier Sanssouci in der Radebeuler Villa Sorgenfrei.

