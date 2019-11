Dresden

Deckenlampen aus Omas Geschirr, Silberschmuck aus altem Besteck und fröhliche Figuren aus Keramik – am Wochenende hat der zwölfte „handgemacht“-Kreativmarkt wieder hunderte Besucher in die Dresdner Messe gelockt. Neben der Jagd auf praktische oder prächtige Unikate von rund 280 Kreativen, Designern und Handwerkern gab es dort auch allerhand Gelegenheit, selbst Hand anzulegen. So standen Werkstätten für Groß- und Klein, Mach-es-selbst-Aktionen (Do it yourself) und Schauvorführungen auf dem Programm.

Zudem wurde mit Knöpfen, Garnen und Stoffen jeder Art genügend Material für jeden geboten, der über die kalte Jahreszeit selbst kreativ werden möchte – egal, ob nun beim Stricken, Filzen, Schneidern oder Häkeln. Wer dabei einem Trend folgend auf die ideenreiche Wiederverwertung gebrauchter Materialien setzt, bekam bei der Kreativmesse ebenfalls genügend Anregungen.

