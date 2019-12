Zwischen Tüll und Bohrmaschine: Zu Besuch im neuen Dresdner Laden von Uwe Herrmann

Dresden

Die Zeit, in der Drogendealer den Wiener Platz beherrschten, ist vorbei. „Der weiße Schnee ist weg, die Kleider sind da“, wird Modedesigner Uwe Herrmann später sagen, wenn wir uns über den neuen Standort seines Brautmodenladens unterhalten. Obwohl Laden hierfür nicht mehr ganz das passende Wort ist.

Aber von vorn: Der Eingang zu Herrmanns neuer Welt ist nicht zu übersehen. Ein großer Glaspavillon, bestückt mit verschiedenen Kleidern, zieht seit geraumer Zeit zwischen Kugelhaus und Prager Spitze die Blicke auf sich. Eine Rolltreppe und auch feste Stufen führen dort hinunter, wo früher ein Bankautomat, ein Asia-Markt und vereinzelte andere Geschäfte ein eher trostloses Dasein fristeten. Von dem einst so tristen Flair ist nichts mehr geblieben. Die Treppe ist geschmückt mit feuerroten Kunstbäumen. Daneben steht eine große Kutsche mit Pferdeattrappe, die bald auf grünen Kunstrasen gebettet werden soll.

Drinnen wuseln einige der über 40 Mitarbeiter durch die Gegend. Die einen bohren, schrauben und sägen, die anderen dekorieren und räumen Ware hin und her. Dazwischen stehen vereinzelte Besucher, die schon mal einen Blick in Herrmanns neuen Laden werfen. Obwohl dieser erst am Donnerstag offiziell eröffnet wird, lief in den letzten Tagen der Probebetrieb und die ersten Kleider wurden anprobiert.

Ein Herrmann , der die Frauen versteht

Der Brautmodenverkäufer begrüßt uns im Kassenbereich mit der Frage, ob wir gerade vom Camping kämen und beäugt unsere großen Rucksäcke, geschultert auf dicken Funktionsjacken. Die Frauen hierzulande würden sich immer weniger um ihr Äußeres bemühen, sich die Haare nicht zurechtmachen und mit grimmiger Miene durch die Stadt laufen, erläutert Herrmann seine Beobachtungen. „Ich schreibe gerade an einem Buch über euch“ – über die Frauen. Aber er verstehe die Funktionalität, habe er doch selber gerade die Arbeitsjacke ausgezogen und das Jackett übergeworfen.

Wir lauschen den Erzählungen von Uwe Herrmann und sitzen währenddessen mit einer Tasse Kaffee an einem kleinen überdachten Stand in seinem neuen Reich. Er erzählt von seinen Freunden aus Thailand und den USA und wie ihnen ebenfalls die modischen und gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland nicht gefallen. Dem gedanklichen Ausflug in die weite Welt der Mode, des Big Business sowie der Literatur und Filmkunst, folgt plötzlich ein Exkurs in die totale Bodenständigkeit, in die kleine Welt von Herrmanns Bauernhof nahe Dresden. Auf dem er zur Ruhe kommt, seine Hühner hält und bunte Teichbiotope anlegt. Woher er die Zeit für all das nimmt?, frage ich. Mehr als vier Stunden Schlaf brauche der Designer nicht und ein Sonntag sei für ihn nicht existent, winkt er ab. „Wissen Sie, ich mache ja nichts, was mir keinen Spaß macht“, sagt er.

Posieren und Genießen

Sein derzeit spannendstes Projekt wächst unter der Dresdner Fußgängerzone. Es ist kaum größer als sein altes Geschäft an der Wilsdruffer Straße. Ein paar tausend Quadratmeter, auf genaue Zahlen will sich der Designer und Autor nicht festlegen. Vom Standort hätten ihm alle abgeraten, sagt er. Doch nachdem er sich einige Verkaufsräume im Stadtgebiet angeschaut hatte, unter anderem auch in der Centrum-Galerie, entschied er sich für das Areal, das dem Unternehmen Dürr Liegenschaften gehört. Weil es eine Familie sei und kein großer und fremder Investor dahinterstecke. Gemeinsam haben sie die unterirdische Halle komplett umgestaltet. Inzwischen ist das Objekt zu einer gemütlichen Ladenpassage geworden, die sich voll und ganz den großen Ereignissen im Leben widmet.

Los geht es mit den Herren-Anzügen. Hier ist fast alles zugekauft, Herrmann selbst habe nur eine kleine Kollektion, sagt er. Direkt dahinter geht es weiter mit den festlichen Abendkleidern. Die einzelnen Räume sind wie kleine Geschäfte arrangiert, über den Eingängen sollen noch kleine Zunftschilder angebracht werden. Gegenüber befindet sich ein großer Umkleideraum, in dem die einzelnen Kabinen an drei Wänden entlang platziert sind und in dessen Mitte viel Raum fürs Posieren und Genießen ist. Fotografiert werden darf hier nicht. „Wir wollen damit unsere Designs schützen“, begründet Herrmann das Verbot. Für viele ist das Anprobieren ein Spaß, bei dem aber am Ende nichts gekauft wird. „Wenn sich die Kundin für ein Kleid entscheidet, sind Fotos kein Problem“, sagt der Designer.

„Irgendwann ist ein Kleid auch totprobiert“

Um die Gruppen loszuwerden, die sich nur zum Spaß in Schale werfen wollen, gibt es im neuen Laden eine Servicegebühr für das Anprobieren von Kleidern, die nicht im Discount-Bereich hängen. Denn „irgendwann ist ein Kleid auch totprobiert“, sagt Herrmann. Unter der Woche kostet die rund eineinhalbstündige Anprobe 25 Euro, Freitag und Sonnabend das Doppelte. Kommt es am Ende zum Kauf eines Kleides, wird die Gebühr mit verrechnet. Um das Anprobieren zu einem kleinen Happening zu machen, gibt es großzügige Umkleidebereiche, in rot gehalten, mit großen Spiegeln, einem Sofa für die Begleitung und Taschentüchern, falls die Gefühle überhand nehmen.

Die eigentliche Brautabteilung ist ebenfalls in verschiedene kleine Boutiquen aufgeteilt. Los geht es mit den üppigen Couture-Kleidern. Viel Tüll, viel Glitzer, viel Kleid. „Ich designe und wähle Kleider nach Berufsstand aus. Das funktioniert sehr gut, es will nur keiner wahrhaben“, sagt Uwe Herrmann gerade heraus. „Die Nadine mit eigenem Nagelstudio heiratet den Philipp aus dem Fitnessstudio und wird hier fündig. Die Ärztin oder Journalistin, die vielleicht schon zum zweiten Mal heiratet, fühlt sich nebenan wohler“, sagt Herrmann. Nebenan sind die Vintage-Kleider. Schlicht, zurückhaltend und schön. Letzteres sage ich als Journalistin und als Frau, die zu den wenigen gehört, die sich nicht in einem weißen ausladenden Brautkleid sehen. Ganz hinten ist noch ein dritter Bereich für große Größen.

Selfies und Schweizer Schokolade

„Wie sollen Bräute in nur eineinhalb Stunden bei dieser riesigen Auswahl fündig werden?“, frage ich den Brautmodenverkäufer. „Das ist ganz einfach. Sie sind nicht der Typ für die Couture-Kleider. Der Vintage-Bereich wäre das passende, allerdings möchten Sie nicht so viel Geld für ein Brautkleid ausgeben. Also sind wir im Discount-Bereich angekommen und dafür reichen eineinhalb Stunden“, analysiert Herrmann und lässt mich erstaunt dastehen. „Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege“, sagt er und ich würde es gern, doch die Analyse trifft ins Schwarze.

Kleider über Kleider – wie soll Frau hier fündig werden? Quelle: Anja Schneider

In dem noch unfertigen Discount-Bereich endet unser Rundgang, der neben den vielen Kleidern, die mal 200 und mal 10 000 Euro kosten und nur mit Handschuhen angefasst werden dürfen, auch kleine Geschäfte mit Accessoires, Schuhen und Ringen beinhaltet. Uwe Herrmann hat sich seine eigene „Welt von Cinderella“ geschaffen, in die er vor allem Kunden aus der Schweiz und Österreich locken will, die den Kleiderkauf mit einem Städtetrip verbinden. Zwei Schweizer Gäste warten auch direkt an diesem Nachmittag im Geschäft. Wir machen eine kleine Pause, während der Herrmann das Paar begrüßt, ein paar Selfies mit ihnen macht und mit geschenkter Schokolade zurückkommt. Es kommt eben nicht jeder nur für die Kleider her, sondern auch, um dem Star der Vox-Serie „Zwischen Tüll und Tränen“ einmal persönlich die Hand zu schütteln. Die Sendung läuft bereits im fünften Jahr.

Nach unserer Besichtigung kommt auch Hermanns Sohn Philipp dazu – fürs Foto. Immerhin wird er den Brautmodenbereich künftig leiten. Aber Herrmann Junior bleibt lieber hinter den Kulissen, sagt er selbst. Der Vater ist und soll das Gesicht der Marke bleiben. Dennoch möchte sich Uwe Herrmann in Zukunft etwas mehr zurückziehen, vielleicht sogar Deutschland verlassen. Er fühle sich hierzulande nicht mehr wohl. Nun aber eröffnet er erstmal sein neues Reich mit einzigartigem Konzept, wie er sagt, vergleicht den Eingangsbereich mit dem Louvre und nennt den unterirdischen Brautmodenladen „Weißes Gewölbe“ – mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, versteht sich. Bescheiden ist der Brautmodenspezialist wahrlich nicht. Wohl aber eine echte Type. Der den Glamour auf den berüchtigten Wiener Platz gebracht hat.

Internet: www.hochzeitsmode-dresden.de

Von Lisa-Marie Leuteritz