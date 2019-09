Dresden

Mit schweren Maschinen walzen Bauarbeiter über die Elbwiesen zwischen der Autobahnbrücke und Kaditz. Dort entsteht auf 970 Metern ein neues Stück Elberadweg. Zusätzlich wird der neue Abschnitt auf einer Länge von rund 250 Metern an den bereits bestehenden Radweg auf der Autobahnbrücke angebunden. Der Weg verläuft zwischen der Elbe und den Deichanlagen. Das Bauvorhaben kostet rund 420 000 Euro und soll im Spätherbst beendet sein.

Dann heißt es auf der rechtselbischen Seite aber immer noch nicht freie Fahrt für Radler auf dem Elberadweg. Zwischen Altmickten und Autobahnbrücke klafft immer noch eine große Lücke, die Radfahrer umfahren müssen. Das Vorhaben am Elberadweg ist eines von nur zwei Projekten, für die die Stadt in diesem Jahr Fördergelder vom Freistaat erhalten hat. Geld gab es außerdem für die Sanierung einer Stützmauer in Wachwitz.

Von uh