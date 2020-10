Dresden

Am Montagmorgen wurde wie jedes Jahr im Herbst der Zwingerteich abgefischt. Ganze 600 Kilogramm Karpfen, das sind ungefähr 300 Tiere, wurden vom Team der Teichwirtschaft Zschorna aus dem Wassergraben gezogen, der im Sommer zur Zucht der Fische genutzt wird. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Teamleiter Toni Sachse zu dem Fang.

Die Fische wurden lebend in ein Auffangbecken transportiert und müssen nun noch vier Wochen in ein Becken mit sauberem Wasser, denn im Handel dürfen sie keinen Schlamm mehr in den Kiemen haben, erklärt der 31-Jährige weiter. Während kleinere Fische im nächsten Frühjahr zurück in den Teich dürfen, kann man die erwachsenen Tiere im Hofladen der Teichwirtschaft kaufen, die sich um insgesamt 35 Gewässer kümmert.

Von Linde Gläser