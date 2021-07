Dresden

Dramatische Szenen im Umfeld des Busterminals „Am Zwingerteich“: Zwei Busse mit gut 80 Schülern halten. Die Kinder müssen nach zweistündiger Busfahrt zur Toilette. Der Pavillon Am Herzogin Garten ist geschlossen. Die jungen Menschen gehen in die Büsche. Kurz danach halten zwei Reisebusse aus Bayern. Es spielt sich ein ähnliches Drama ab. Eine Werbung für Dresden?

Toilettenmangel rund um den Zwinger

Der Niedergang des Tourismus in der Corona-Pandemie hat die Aufmerksamkeit auf andere Dinge gelenkt als das Toilettenproblem am Zwinger. Es fehlte schlicht an Touristen, die den Mangel hätten bemerken können. Das hat sich geändert. Busse steuern wieder die kleine Nebenstraße am Zwingerteich an, die Fahrgäste eint nach kürzerer oder längerer Fahrt das immer gleiche Bedürfnis.

Der Pavillon ist geschlossen, die frisch sanierte Toilette am Französischen Pavillon im Zwinger hat auch nicht immer geöffnet. Die Dresden-Besucher eilen in umliegende Hotels, Gaststätten oder zu den Toiletten im Schloss, die angesichts der Not für alle Bedürftigen geöffnet hatten und nicht nur für Museumsbesucher.

Steffen Kaden, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, hat sich jetzt des Problems angenommen. Die Landeshauptstadt kann den Pavillon vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2023 nutzen, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage von Kaden mit. Eigentümer ist der Freistaat Sachsen.

Voraussichtliche Öffnung im August

Dresden hat den Pavillon zur Nutzung als Bistro mit Außengastronomie sowie zur Betreibung der öffentlichen Toilettenanlage ausgeschrieben, heißt es aus dem Geschäftsbereich von Tourismusbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke). Dabei sei der Betreiber zur täglichen Öffnung der Toiletten verpflichtet worden.

Gegenwärtig, so die Verwaltung, werde die Terrasse instandgesetzt. Bistro einschließlich Toiletten würden durch den neuen Nutzer voraussichtlich am 2. August geöffnet. Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) habe ihm versprochen, die Möglichkeit zu prüfen, die Toiletten vor Eröffnung des Bistros zu öffnen, erklärte Kaden. „Das wäre sehr gut. Die Zeit drängt.“

Der kleine Pavillon hat für großen Ärger gesorgt: Der millionenschwere Investor Reinhard Saal hatte das Häuschen als Interimsbauwerk errichtet und wollte später ein viergeschossiges Gebäude auf das Grundstück setzen. Die Stadt erteilte der Bauvoranfrage einen positiven Bescheid, das Landesamt für Denkmalpflege legte sein Veto ein.

Das Ende der Geschichte ist bekannt: Saal zog sich im Zorn aus Dresden zurück und verkaufte den Pavillon an den Freistaat. Das Land überließ den gläsernen Kubus der Landeshauptstadt zur befristeten Nutzung. Was nach 2023 passiert, steht noch in den Sternen. Bis dahin ist das Wohlergehen der Dresden-Besucher gesichert. Der Geschäftsbereich von Klepsch hält es für anstrebenswert, einen Busparkplatz für Reisebusse mit Toilettenanlage an einem geeigneten Ort zu erschließen, heißt es in einem Nachsatz. So sollte der Busparkplatz Ammonstraße mit Übergang zum künftigen Fernbusbahnhof in Betracht gezogen werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig