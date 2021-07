Dresden

Gemeinhin geht es beim Aufwalzen von frischem Straßenbelag heiß her, muss die schwarze Masse erst einmal auf Temperaturen gebracht werden, bevor sie auf der Fahrbahn plattgerollt werden kann. Deutlich „cooler“ – und das im Wortsinn – ist das Verfahren, das Bauleute derzeit auf der Zwickauer Straße ausprobieren. Dank entsprechender Zusätze muss das Bitumen nicht so sehr wie üblich erhitzt werden. Somit lässt sich erheblich Energie einsparen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits seit November des vergangenen Jahres lässt die Stadt das Teilstück der Zwickauer Straße zwischen der Hahnebergstraße und dem Ende hin in Richtung Hauptbahnhof komplett erneuern. Neue Fahrbahn und neue Gehwege, im Untergrund werden Leitungen neu verlegt. Den Bereich, in dem bisher vor allem nur das Geschäft mit der käuflichen Liebe und dem Glücksspiel blühte, will die Stadt so attraktiver für die Ansiedlung neuer Unternehmen machen. Ein zentrales Projekt ist dabei der Ausbau des Technologiezentrums „Universelle Werke“.

Bis zu 20 Grad abgesenkte Einbautemperatur

Doch nicht nur links und rechts der Straße setzt die Stadt auf Innovationen, sondern auch direkt darauf. Neben herkömmlichen Asphalten kommen auf dem nördlichen Stumpf der Zwickauer Straße in zwei Abschnitten auch Beläge mit viskositätsveränderten Zusätzen zum Einsatz. Die Entwickler des neuen, umweltfreundlicheren Baustoffs gehen davon aus, „dass die Herstell- und Einbautemperaturen um rund 20 Grad abgesenkt werden können.“ Begleitet wird das Vorhaben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen.

Der Ausbau der Straße dauert voraussichtlich bis November. Die Stadt steckt rund eineinhalb Millionen Euro in das Projekt, hinzu kommen Fördermittel aus dem Topf zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, der mit Blick auf die Pläne für das innenstadtnahe Areal angezapft werden konnte.

Nächster Abschnitt folgt ab April 2022

Sind die Bauleute im Herbst erst einmal durch, wird es allerdings gar nicht lange dauern, bis die Bagger und Teerwalzen wieder auf der Zwickauer Straße anrollen – dann auf dem Abschnitt zwischen Hahnebergstraße und Würzburger Straße. Zwischen April 2022 und März 2023 möchte die Stadt diesen Abschnitt als Umleitungsstrecke für die ab Ende 2024 geplanten Bauarbeiten an der Nossener Brücke und Nürnberger Straße fit machen lassen. Weitere 1,8 Millionen Euro sollen investiert werden.

Das kaputte Pflaster erhält eine glatte Asphaltdecke, aber auch Leitungen im Erdreich müssen neu verlegt werden. Zunächst war auch für diesen Abschnitt – wie jetzt am nördlichen Ende – ein grundhafter Ausbau vorgesehen. Weil sich allerdings die Interessen aller Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer) dort so ohne Weiteres nicht unter einen Hut bekommen ließen, speckte die Verwaltung das Vorhaben kurzerhand ab.

Von Sebastian Kositz