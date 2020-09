Zweiter Prozess zu „Gruppe Freital“ startet in Dresden

Dresden

Mit der Anklageverlesung hat am Oberlandesgericht ( OLG) Dresden am Montag der zweite Prozess zur rechtsextremen „Gruppe Freital“ begonnen. Der Staatsschutzsenat verhandelt gegen drei Männer und eine Frau. Ein 27-Jähriger und ein 53-Jähriger sollen sich 2015 als Mitglieder der terroristischen Vereinigung an Attacken auf politisch Andersdenkende und Asylbewerber in der Kleinstadt beteiligt haben.

Ein 31-Jähriger und eine 31-Jährige hätten durch Beteiligung in Chats oder Posieren mit Kennzeichen ehemaliger nationalsozialistischer Organisationen für Fotos vorsätzlich geholfen, durch Straftaten die Bevölkerung einzuschüchtern und den Staat erheblich zu schädigen, sagte der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft. Es geht um Beihilfe zum versuchten Mord aufgrund von Anschlägen auf Stadträte und Ausländer, Sachbeschädigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die „Gruppe Freital“ hatte 2015 in der gleichnamigen Stadt südwestlich von Dresden und Umgebung Sprengstoffanschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende verübt. Acht Mitglieder, darunter die Rädelsführer, waren im März 2018 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die nun Angeklagten gehören aus Sicht der Ermittler zur „zweiten Reihe“ und sind auf freiem Fuß.

