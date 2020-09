Dresden

Nicht erst der Film mit Faye Dunaway und Warren Beatty machte das Gangsterpärchen Bonnie & Clyde zur Legende, wobei durchaus umstritten ist, wer die beiden wirklich waren. Volkshelden in Zeiten der Großen Depression? Furchtlos wie kompromisslos Liebende und liebenswerte Gesetzesbrecher? Traum der Medien und Alptraum der Gesetzeshüter? Nicht zuletzt waren es wohl zwei junge Menschen, die es mit dem Gesetz nicht so hatten, die träumten und scheiterten.

Scheitern wie die Olsenbande

Auch Manni und Chantal träumen und scheitern in dem neuen Stück „Zwei wie Bonnie & Clyde“, das nun an der Comödie Dresden Premiere hatte. Sie träumen vom großen Geld, Heirat in Las Vegas und einem arbeitsfreien Dolce-Vita unter Palmen. Deshalb baldowern sie im „perfekten Versteck“, einem Schuhladen (dieses Setting dürfte zumindest der einen oder anderen Zuschauerin ein innerliches Seufzen entlockt haben), Plan um Plan aus, scheitern aber wie die Olsenbande wieder und wieder am eigenen Unvermögen, den Bankraub plangemäß umzusetzen.

Es gibt ja immer neue Bewerber um den Preis als dümmster Bankräuber der Welt. Mal warten, realer Fall, zwei Männer nach dem Aufbrechen eines Geldautomaten auf den Bus, mal zwingt einer mit der Pistole, eine Bankangestellte 100 Millionen Euro auf sein Konto zu überweisen und legt ihr bereitwillig seinen Ausweis vor. Die Tücke liegt eben im Detail. In Mannis und Chantals Fall erweist es sich nicht als hilfreich, „Geld oder Leber“ zu brüllen, sich noch in der Bank die falsche Tüte zu krallen, nämlich die mit dem Supermarkt-Einkäufen einer alten Omi, auf der Flucht die Straßenkarte nicht richtig lesen zu können, das Tanken zu vergessen oder sich die falsche, weil blickdichte Strumpfmaske übers Gesicht zu ziehen.

Grundproblem: Manni ist nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte, er ist fast schon so doof (gleichwohl aber immerhin um Längen liebenswerter) wie ein Connewitzer Autonomer oder Bayern München-Fan. Deshalb enden diverse Versuche der Schmalspur-Ganoven schließlich in einer handfesten Beziehungskrise, wobei man sich überhaupt rasch fragt, wie Chantal es mit ihm aushält, wo Manni, der es vorzieht, Bonnie zu sein, weil Clyde „voll schwul (nach Kleid) klingt“, doch alles vermasselt. Es müssen Mannis Qualitäten im Bett sein, anders ist es nicht zu erklären.

Das Glück ist mit den Dummen

Von der Handlung her ist es ziemlich hanebüchen, was Tom Müller und Sabine Misiorny gestrickt haben, gleichwohl ist Christian Kühns Inszenierung dieser Komödie doch eine alles in allem überzeugende Dauerattacke auf die Lachmuskeln. Das liegt insbesondere am Dreamteam Dorothea Kriegl und Christian Kühn, die es wie schon in der Erfolgs-Inszenierung „Dinner For One“ verstehen, dem Affen Zucker zu geben, aber auch bei leisen Tönen locker ihr enormes Potenzial an Mimik und Komik auszuspielen vermögen. Bedient werden allerlei Klischees, verzichtet wird aber darauf, es simpel auf Macho und Barbiegirl hinauslaufen zu lassen.

Bei allen Schwächen kann der wiederholt voll auf dem Lauch stehende und auch sonst Sprich- und Fremdwörter wie sprachlich verschusselnde Möchte-gern-Gangster Manni treuherzig zugeben: „Hab’ ich vergessen.“ Wenn Manni, der einmal sogar voll stolz auf das eigene Vakuum im Kopf ist, den Mund aufmacht, liegt mehr als nur ein Hauch von „Kanak Sprak“ in der Luft. Kriegls Chantal hat – Vertreter der Betroffenkeitskunde mit Blockwart-Gesinnung müssen jetzt ganz tapfer sein – einen südeuropäischen Zungenschlag, mit dem Umlaut ü fremdelt sie wie ein Amerikaner. Sie spricht konsequent also von Tute, Tur oder auch Uberfall. Auch entfleuchen ihr immer wieder spanische Sentenzen wie „Mucho Dinero“ sowie Flüche, die an dieser Stelle aus Gründen der Schicklichkeit...

Nun ist das Glück bekanntlich mit den Dummen, weshalb Manni und Chantal hinter Schuhkartons versteckt nicht nur potenzielle Fluchtklamotten finden, die sie aussehen lassen wie einst Bonnie und Clyde, sondern auch Geld. Viel Geld. Da kommt bei Chantal die Gier hoch, was sie darauf sinnen lässt, eine Zukunft ohne Manni anzugehen. Aber sie hat die Rechnung ohne Manni gemacht, der offenbar doch nicht so blöd ist wie man mit einiger Berechtigung lange dachte...

