Dresden

Wenn Benjamin Biedlingmaier und Sven Vogel die Geschichte ihrer Freundschaft erzählen, dann ist das ein bisschen wie Ping Pong: Die imaginären Bälle fliegen hin und her, ein Stichwort reicht, schon nimmt es der andere auf und erzählt die Story weiter. Wäre sie ein Film, dann einer von denen, wo einfach alles dabei ist: Ein etwas holpriger Start, ein bisschen Drama, halsbrecherische Stunts, unerwartete Twists, große Abenteuer, reichlich Situationskomik und natürlich: Liebe.

Ihren Anfang nimmt sie im Jahr 2000, in einer Schule im schwäbischen Deggingen. „Die Lehrer fanden mich so toll, dass sie mich unbedingt noch ein Jahr länger dort behalten wollten“, erzählt Benjamin und aus seinen Augen blitzt der Schalk. Das siebte Schuljahr sollte er in Svens Klasse wiederholen – eine Entscheidung, die dessen Mutter auf die Barrikaden brachte: „Sie war tatsächlich beim Direktor und hat versucht, das zu verhindern, weil Benni mich zusammen mit einem Kumpel regelmäßig in der großen Pause verhauen hat“, erzählt Sven und lacht.

Gebracht hat die Intervention letztlich wenig. Nach den Ferien waren Benjamin und Sven gemeinsam in einer Klasse – „und vom ersten Tag an ein Herz und eine Seele“. Als die Leidtragenden gingen schließlich eher die Lehrer hervor, „Sven hat damals direkt neben einer Kneipe gewohnt, da waren wir dann jeden Donnerstagabend was trinken und kamen Freitag kontinuierlich immer später in die Schule“, erinnert sich Benjamin und Sven stellt grinsend fest: „Wir waren nicht die vorbildlichsten Schüler, haben auch mal ein Erdkunde-Referat ganze sechs Wochen hinausgezögert, weil systematisch immer einer von uns beiden gefehlt hat. Ich glaube, die Lehrer waren am Ende einfach auch froh, als sie uns los waren“.

Ein Moped-Ausflug endete fast im Mähwerk eines Traktors

Auch die Wochenenden verbrachten die beiden fast immer gemeinsam. Die Sonntage lassen sich rückblickend beinahe als Vorzeichen für Svens spätere berufliche Laufbahn deuten. Weil Benjamin an diesen Tagen immer in der Küche des elterlichen Gasthofs auf der schwäbischen Alb arbeiten musste, wurde auch Übernachtungsgast Sven regelmäßig für Hilfsarbeiten eingespannt. Oder wie Benni es etwas pragmatischer ausdrückt: „Er musste mithelfen, sonst habe ich ihn nicht nach Hause gefahren“.

Sven erinnert sich gern an die ersten gemeinsamen Erfahrungen in der Gastronomie, „ich hatte ja vorher keinerlei Berührungspunkte mit der Küche, daheim hat die Mama gekocht und ich wollte zwar nie Koch werden, fand das aber sehr spannend und es hat immer viel Spaß gemacht, mit Bennis Vater in der Küche zu stehen. Das war ohnehin wie eine Zweitfamilie, Bennis Eltern haben viel für mich getan“. Für diesen hingegen stand relativ früh fest, dass er in die gastronomischen Fußstapfen seiner Eltern treten würde, auch wenn der mopedbegeisterte Teenager kurzzeitig auch mal mit einer Ausbildung zum Zweiradmechaniker liebäugelte.

Letztlich ging dann aber doch alles „seinen schwäbischen Gang“, wie Sven es ausdrückt: „Wir kommen beide aus praktisch veranlagten Familien, da macht man eine saubere mittlere Reife, dann eine Ausbildung und als nächstes kommt das klassische ‚Schaffe, schaffe, Häusle baue‘“. Damit hatten die beiden Freunde damals natürlich zunächst noch wenig im Sinn und genossen die Freiheiten ihres Schülerdaseins in vollen Zügen. Dabei ging es durchaus auch mal halsbrecherisch zu, etwa bei einem vermeintlich harmlosen Ausflug mit Bennis Aprilia, der fast im Mähwerk eines Traktors geendet hätte.

Abenteuer schweißen zusammen

Auch eine spontane Nacktbadeaktion im Wiesensteiger Freibad kurz vor Feierabend wird den Freunden wohl auf ewig im Gedächtnis bleiben. Wie sicher auch den Teilnehmern des gerade dort stattfindenden Tauchkurses, die von den Freunden unbemerkt ganz unerwartete Ausblicke im Becken genießen durften. „Wir wissen bis heute nicht, ob wir die kannten, oder die uns“, schütten sie sich aus vor Lachen, „wer rechnet denn auch mit einem Tauchkurs im Schwimmbad? Als die aus dem Wasser kamen, haben wir nur noch gemacht, dass wir Land gewinnen.“

Wenn die beiden kichernd und mit leuchtenden Augen von ihren gemeinsamen Abenteuern erzählen, ist die tiefe Verbundenheit der Freunde deutlich spürbar. Einmal, so sagt Sven nicht ohne Respekt, wäre ihnen der jugendliche Leichtsinn jedoch fast zum Verhängnis geworden: „Benni hat mir tatsächlich das Leben gerettet, da waren wir 16 oder so und zu einer Tagesausfahrt in Innsbruck beim Snowboarden.“ Auch Benni wird ernst, als er sich an die brenzlige Situation erinnert. „Wir sind, wie wir es immer gemacht haben, abseits der Pisten gefahren. Da lag wahnsinnig viel Schnee und es hatte einige Latschenkiefern umgedrückt.

Wir sind da oben runtergedonnert und auf einmal war Sven weg.“ Der hing kopfüber und bewegungslos in einer Kiefer, nur noch das Board war zu sehen. „Ich hab mich dann abgeschnallt, bin da hochgerobbt und hab ihn da irgendwie rausgezogen, bevor es den ganzen Schnee da runterhaut und er erstickt. Das war schon eine heiße Nummer – und wie wir hinterher erfahren haben, hatten zwei andere einen Tag vorher leider nicht so viel Glück. Die sind genau dort ums Leben gekommen.“

Gemeinsame Zeit wurde nach der Schule ein rares Gut

Dass sie sich blind aufeinander verlassen können, ist auch nach über 20 gemeinsamen Jahren Fundament und für beide das Wichtigste ihrer Freundschaft. „Ich weiß genau: Egal was kommt oder sein wird, der steht hinter mir. Der wird da sein. Dieses füreinander Einstehen, das ist eine Bank. Ich kann jederzeit anrufen und der wird alles probieren, alles möglich machen. Und daran gibt es absolut keinen Zweifel“, sagt Benni und auch Sven ist sich sicher: „Wenn es sein müsste, würde sich Benni verbiegen, um mir zu helfen.“

Der Abschluss der Schule brachte naturgemäß jedoch zunächst auch einige Veränderungen mit sich. Sven begann seine erste Ausbildung zum Zimmermann in Wendlingen, allein vier Stunden pro Tag gingen für den Arbeitsweg drauf. Wenn er abends nach Hause kam, stand Koch-Azubi Benni noch in der Küche. Gemeinsame Zeit war nun ein rares Gut – und umso wertvoller. Als es Benni nach dem Ende seiner Ausbildung 2005 in die Welt zog, „hat sich der Kontakt schon sehr verändert“, sagt er, „eigentlich hat Sven da alles drangesetzt, dass wir uns in der Zeit nicht verlieren. Wir haben viel telefoniert, er hat mich am Wochenende regelmäßig besucht – durch die Arbeitszeiten in der Gastro hatte ich umgekehrt kaum die Möglichkeit dazu. Und so war es dann auch bei allen weiteren beruflichen Stationen“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Silvester 2009 brachte dann schließlich nicht nur ein neues Jahr sondern auch große Veränderungen mit sich. „Das war sozusagen die Schlüsselszene, wie Sven zum Kochen gekommen ist“, beschreibt Benni den Wendepunkt zum Jahreswechsel am Wörthersee. Weil Feiertage in der Gastro vor allem Arbeit bedeuten, die Freunde aber dennoch nicht aufeinander verzichten wollten, bewiesen sie erneut Einfallsreichtum: Sven wurde kurzerhand zum Praktikanten erklärt und half in der Küche des Schlosshotels Velden mit. „Eigentlich“, erklärt Benni die Idee, „ging es nur darum, vielleicht ein paar Zwiebeln zu schneiden, so dass er nicht alleine in der Bude hocken und auf mich warten musste und wir Zeit zum Ratschen hatten. Dann hat er aber so viel Spaß und Liebe entwickelt, dass er schon einfache, eigene Aufgabenbereiche übernehmen konnte“.

Auch Sven erinnert sich noch gut an den Abend, an dem er buchstäblich Feuer fing und für den Kochberuf zu brennen begann: „Ich hab da erstmal gecheckt, was es eigentlich heißt, 250 Pax zu schicken. Ich hab mir Blasen gelaufen in den nagelneuen Hotelschuhen, durfte dann zum Glück meine Chucks anziehen. Das war eine unfassbar tolle Erfahrung, ein Event mit einem so tollen Team zu machen, wo jeder Bock hat, on fire ist und füreinander einsteht“.

„Benni hat mich nie ins kalte Wasser geworfen, er hat mich gegen Eisblöcke katapultiert“

Für Benni stand damals schon fest, dass er zusammen mit Sebastian Zier ins neueröffnete Restaurant La Mer auf Sylt wechseln würde, wo dieser die Küche leiten sollte. Plötzlich war das auch für Sven eine Perspektive: „Ich wollte was Neues machen, auch mal weg von Zuhause und nicht im Dorf versauern. Aufgrund meiner Ausbildung war da der Gedanke ‚Wieso nicht – die brauchen da bestimmt einen Haustechniker oder sowas‘. Benni und Baschtl (Zier) haben mich da aber eher woanders gesehen und plötzlich hatte ich das Angebot einer Ausbildungsstelle.“

Sven überlegte nicht lange, kündigte seinen Job als Solaranlagenmonteur und brach alle Zelte ab, um auf Sylt in ein völlig neues Leben zu starten. Ohne die Unterstützung seines besten Freunds, sagt er heute, hätte er auf der als teures Pflaster bekannten Insel vermutlich nicht lange durchgehalten. Finanzielle Verpflichtungen und der Wechsel von einem guten Verdienst auf ein nicht gerade üppiges Azubi-Gehalt ließen auch mit drei Nebenjobs keine großen Sprünge zu. „Es wäre wohl sehr trist geworden, wenn mich Benni und Baschtl nicht auch über das Know-how hinaus unterstützt und mir das ein oder andere Freizeitvergnügen ermöglicht hätten. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Den Widrigkeiten zum Trotz

Dass der beste Freund plötzlich auch der Vorgesetzte ist – für beide eine ungewöhnliche Situation, die sie aber gut zu meistern wussten. Für Sven war klar: „Ich bin der Azubi und fange bei Null an, wenn Benni was sagt, muss ich springen. Das war nie ein Problem, denn ich wusste natürlich auch: Ich bin schon 23 und muss Gas geben, um schnellstmöglich an den Punkt zu kommen, wo Benni schon war. Dabei hat er mich immer unterstützt, nach dem eigentlichen Dienst hab ich immer bei ihm nebendran gestanden und er hat mir das Kochen beigebracht.“

Benni ist auch heute noch beeindruckt von dem großen Einsatz, den Sven dabei an den Tag legte: „Ich wusste, dass er Talent hat, aber es braucht auch den Ehrgeiz und den Willen, sich da über die normale Arbeitszeit hinaus reinzuhängen. Er hat sehr schnell verstanden, dass er das für sich macht und was für Möglichkeiten er im La Mer bekommt.“ Das Restaurant erhielt im ersten Jahr nach der Eröffnung unter der Leitung von Sebastian Zier erst einen, im Folgejahr bereits den zweiten Stern.

Auch als Benni dann für seine erste Stelle als Küchenchef ins Bülow Palais nach Dresden ging, war Sven, inzwischen ausgelernt, an seiner Seite. Beide waren „überwältigt von der Stadt“, die sie in der knappen Freizeit gemeinsam erkundeten. Acht Jahre lang arbeiteten sie zusammen im Caroussel, eine Zeit, in der sie gemeinsam viel bewegten und die „durch ein Geben und Nehmen geprägt“ war, wie Benni sagt: „Ich wusste immer, wenn Sven da ist, läuft das, da kann ich mich drauf verlassen. Er hat mir sehr viel Arbeit abgenommen“. Im Gegenzug hatte er immer auch im Blick, dass es mit der Karriere seines besten Freundes voran geht, wenn er dafür auch mitunter zu eher unkonventionellen Methoden griff.

Unzertrennlich, selbst bei Veränderungen

„Benni hat mich nie ins kalte Wasser geworfen, er hat mich gegen Eisberge katapultiert“, sagt Sven und erinnert sich schaudernd an seinen „Überraschungsauftritt“ bei einem Showkochen der Genusswelten, von dem Benni ihn erst wenige Minuten zuvor in Kenntnis gesetzt hatte. Der kriegt sich kaum ein vor Lachen bei der Erinnerung an seinen Streich, muss aber zugeben: „Na und, haste doch gut hingekriegt!.“ Daran, so macht er deutlich, habe er sowieso nie gezweifelt: „Wir sind beide harte Vollgas-Kandidaten, entweder ganz oder gar nicht. Wir machen einfach, da sind wir uns sehr ähnlich.“

Seit Benjamin vor gut einem Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und Sven seine Nachfolge als Küchenchef im jetzigen Caroussel Nouvelle antrat, hat sich zwar die Routine, nicht jedoch die Qualität der Beziehung zueinander verändert, getrennt haben sich nur die beruflichen Wege: „Beim Benni hat man gemerkt, dass er langsam eine neue Motivation braucht, gleichzeitig war ich nun an dem Punkt, wo er auf Sylt war. Daher passte das und war für uns beide die beste Lösung zum richtigen Zeitpunkt“, fasst Sven die neue Situation zusammen.

Beide sehen sich jetzt seltener, dafür sind nun auch wieder gemeinsame Urlaube möglich. Geburtstagsgeschenke wurden bereits vor Jahren abgeschafft, lieber schenken sich die Freunde gemeinsame Zeit – „die steht nicht sinnlos rum und staubt voll“.

Ein Szenario, in dem sich irgendetwas zwischen sie stellt, kann sich keiner der beiden vorstellen. „Dafür haben wir schon zu viel zusammen erlebt, haben gute wie schlechte Dinge durchgemacht und wissen, was wir aneinander haben“, ist Sven sich sicher und auch für Benni ist klar: „Diese Freundschaft ist nicht austauschbar, nicht beliebig. Sowas findet man heute ja auch immer seltener, es ist alles so schnelllebig und oberflächlich geworden, dass echte Freundschaften gar nicht mehr so in dem Ausmaß entstehen. Das sind ja nun auch mehr als 20 gemeinsame, sehr intensive Jahre. Selbst wenn man wollte, das ist einfach durch nichts zu ersetzen.“ So fliegen zwar auch mal die Fetzen, lange böse sind sich die Freunde aber nie: „Es gibt generell wenig Punkte, wo man anecken kann“, sagt Sven, „wir müssen nicht viel reden. Wir kennen uns halt“.

Von Kaddi Cutz